Volley, serie B: Sios Novavetro a pieni giri in vista del primo test amichevole con Loreto

Al palasport “Ciarapica” la Sios Novavetro San Severino è al lavoro in vista del prossimo campionato nazionale di serie B e, giorno dopo giorno, sta crescendo sotto ogni punto di vista: sempre più squadra sul piano del gruppo, sempre più competitiva e organizzata a livello tecnico.

Un percorso che porterà la formazione settempedana al primo vero banco di prova della stagione, fissato per il 18 settembre, quando al “Ciarapica” arriverà la Pallavolo Loreto per un test amichevole che permetterà di misurare sul campo i primi progressi del lavoro svolto. A guidare la squadra – come noto – è sempre coach Federico Domizioli, riconfermato alla guida della formazione.

Al suo fianco il secondo allenatore Mattia Macellari e il preparatore atletico Luca Tombesi. Sul parquet, invece, è una Sios piuttosto rinnovata quella che sta affrontando la preparazione. Sono sei i nuovi innesti di una rosa costruita per mettere insieme esperienza e gioventù, qualità e fisicità, entusiasmo e voglia di emergere. Un gruppo che dovrà trovare progressivamente i propri equilibri e trasformare le caratteristiche dei singoli in una precisa identità di squadra.

La rosa. Palleggiatori: Claudio Stella, Riccardo Martusciello. Schiacciatori: Manuel Bruno, Francesco Gigli, Lorenzo Plesca, Gabriele Marinozzi. Opposti: Matteo Pauli, Riccardo Gentili. Centrali: Riccardo Da Boit, Michael Molinari, Michele Menchi. Liberi: Edoardo Giovagnoli, Federico Tarquini.

Il campionato. Si parte il 17 ottobre e per la Sios Novavetro sarà subito una sfida davanti al proprio pubblico contro la Prime Cleaning Riccione.