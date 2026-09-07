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La premiazione dei vincitore da parte dei figli di Luigi Gheroni
La premiazione dei vincitore da parte dei figli di Luigi Gheroni

Sui rinnovati campi del Tennis Club è Magnaterra a vincere il 15º Memorial Gheroni

in Consigliati 7 Settembre 2026 394 Visite

Al Circolo Tennis di San Severino si è concluso il 15º Memorial Luigi Gheroni, un’edizione ricca di partecipanti, qualità tecnica e momenti significativi per la realtà sportiva del Club.

La finale ha visto Matteo Magnaterra del Circolo Tennis Guzzini di Recanati imporsi su Federico Armellin al termine di un match intenso e combattuto che ha regalato spettacolo al numeroso pubblico presente.

“Complimenti a entrambi per il livello di gioco espresso durante tutto il torneo”, dicono gli organizzatori.

Prima della finale c’è stato un momento speciale, cioè l’inaugurazione ufficiale dei campi 1 e 2, appena rinnovati.

Erano presenti, fra gli altri, il sindaco Rosa Piermattei, il vice sindaco Jacopo Orlandani e l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni in rappresentenza dell’Amministrazione comunale, “che ha condiviso con i soci del Tennis Club questo importante passo avanti per il Circolo: “Un segnale concreto di collaborazione e crescita che ci rende orgogliosi del lavoro svolto”, rimarcano i responsabili del sodalizio tennistico, sottolineando inoltre che “il Memorial Gheroni continua a essere un appuntamento centrale per il Club, e questa edizione ne è stata la conferma!”.

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