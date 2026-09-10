Interventi per oltre 2,5 milioni di euro per l’Abbazia di Roti: via alla procedura di gara

Muove un passo decisivo il percorso per la rinascita e la riapertura dell’Abbazia di Roti, straordinario complesso monastico medievale situato nel territorio comunale di Matelica, al confine con San Severino. L’Unione montana, in qualità di stazione appaltante, ha indetto la procedura di gara aperta e accelerata per l’affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione, finanziati nell’ambito della ricostruzione pubblica post-sisma 2016. L’intervento, previsto dall’Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 137/2023, prevede un importo posto a base di gara pari a 2.565.595,79 euro oltre Iva.

Immersa nella Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Canfaito, l’Abbazia di Roti rappresenta un bene storico-architettonico di elevato pregio sottoposto a tutela. L’intervento, che prevede un finanziamento complessivo di circa 3,5 milioni di euro, è finalizzato al consolidamento strutturale, al restauro conservativo e all’adeguamento funzionale dell’intero aggregato monastico. Le opere prevedono il restauro e la manutenzione dei beni immobili tutelati, interventi strutturali speciali, il rifacimento degli impianti interni elettrici e tecnologici, la messa in sicurezza e il miglioramento sismico di alcune parti degli edifici, lavori di consolidamento delle murature e delle fondazioni, rifacimento di coperture e solai, sistemazione degli spazi esterni con creazione di percorsi destinati ai visitatori, la rifunzionalizzazione di uno degli edifici come punto di ristoro.

La procedura di gara viene gestita interamente in modalità telematica. Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo.

Le offerte vanno presentate entro il 28 settembre. Responsabile unico del progetto è l’ingegner Iole Anna Folchi Vici D’Arcevia, direttore dei lavori l’architetto Massimo Fiori.

La documentazione integrale di gara, comprensiva di bando, disciplinare e elaborati progettuali, è consultabile e scaricabile gratuitamente dal portale appalti dell’Unione montana al seguente indirizzo:

https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/