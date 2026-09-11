Il Centro medico Blugallery entra a far parte del network sanitario nazionale Care Hub

Il Centro medico Blugallery entra a far parte della rete nazionale “Care Hub”, network sanitario con sede a Milano che approda così anche nelle Marche, consolidando la propria presenza nel centro-nord Italia: è già presente, infatti, in Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria e Abruzzo.

Fondato nel 2010 dall’imprenditore Silvano Lucentini, il “Blugallery” è ormai una realtà consolidata della sanità privata dell’entroterra maceratese, cresciuta negli anni grazie a un’offerta sanitaria caratterizzata dalla presenza di professionisti qualificati e da apparecchiature diagnostiche all’avanguardia. Ora, dopo oltre 15 anni di esperienza, il Centro medico apre una nuova fase di sviluppo, mantenendo il radicamento e le competenze costruite nel tempo e inserendo la propria attività all’interno di un progetto più ampio di sinergie tra strutture sanitarie, professionalità e tecnologie. Dall’altra parte, per Care Hub l’acquisizione del “Blugallery” rappresenta il debutto nelle Marche e un ulteriore passo nel percorso di costruzione di una rete territoriale capace di sviluppare un modello orientato all’integrazione dei servizi sanitari e alla loro maggiore accessibilità. La rete Care Hub, infatti, già comprende strutture dedicate alla diagnostica complessa, alla specialistica ambulatoriale, alla chirurgia day hospital e alla riabilitazione funzionale, con percorsi di cura sempre più integrati. “Per il Blugallery è un’ulteriore occasione di crescita – spiega Emanuela Eutizi, responsabile del Centro – e per i nostri utenti l’opportunità di usufruire di nuovi servizi già consolidati in altre realtà. Resteremo a Taccoli, nella sede storica, senza perdere identità e rapporto diretto col territorio, a vantaggio di San Severino e dell’entroterra”.

“L’ingresso nelle Marche attraverso il ‘Blugallery’ rappresenta un passaggio importante nel nostro percorso di crescita – spiegano i coordinatori di Care Hub, Alessandro Bartucci, Gianluca Santoro e Valentina Rossi -. Abbiamo individuato una realtà con una storia significativa, competenze consolidate e un forte legame con il territorio. Vogliamo valorizzare quanto è stato costruito finora e svilupparne ulteriormente le potenzialità all’interno della rete, con l’obiettivo di coniugare prossimità, specializzazione e innovazione”.