La Giunta approva il progetto di riqualificazione del campo da calcio “Tullio Leonori”

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione e rifacimento del manto sintetico del campo da calcio “Tullio Leonori”. L’intervento, dal valore complessivo di 600 mila euro, rientra nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 ed è finanziato tramite un mutuo con l’Istituto per il Credito sportivo e culturale, nell’ambito del programma “Sport missione comune”.

I lavori, che costituiscono il primo lotto del progetto complessivo, prevedono il rifacimento del manto erboso sintetico, certificato Lnd, la sistemazione dell’impianto di irrigazione, la fornitura e posa di nuovi accessori, come porte, bandierine per calcio d’angolo e panchine, il rifacimento della recinzione e la manutenzione degli spogliatoi.

Successivamente il lotto 2 del progetto riguarderà la realizzazione di nuovi spogliatoi presso la struttura.

L’intervento in questione aveva ricevuto il parere favorevole del Coni, Comitato regionale Marche, nel mese di luglio.