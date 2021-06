Al cinema ‘Mandibules – Due uomini e una mosca’ di Dupieux

Jean-Gab (David Marsais) e Manu (Grégoire Ludig), due amici poco svegli ma buoni, trovano, in un’automobile rubata, una mosca gigante nel bagagliaio. Decidono di tenerla e di addestrarla, per farla diventare una sorta di “drone vivente”, affinché possa rubare gli oggetti di valore e così farli diventare ricchi. Lungo il loro viaggio, con questa incredibile mosca da ammaestrare, i due vivranno una serie di imprevisti grotteschi e assurdi, ritrovandosi in situazioni sempre più inverosimili.

Questo è Mandibules – Due uomini e una mosca, di Quentin Dupieux (conosciuto anche come Mr. Oizo): una commedia francese pienamente radicata nel nonsense. Irriverente, divertente e intelligentemente eccessiva, l’avventura, tanto semplice quanto incredibile di Jean-Gab e Manu, è un cammino fuori da ogni schema e dall’esito imprevedibile. Un film da vedere senza affannarsi nella ricerca di una particolare costruzione articolata, il suo messaggio è semplice, anche se condito da situazioni assurde: vivere la vita come viene, senza ansia né tabù, come fanno i due bonari amici. Vivono la vita giorno per giorno. Sono strani, particolari, lenti a capire, ma, in verità, sono loro i più “normali” dell’intero lungometraggio: non hanno preconcetti, si adattano a tutto, ad ogni possibile evento, anche ad una mosca gigante capace di comportarsi come un cagnolino pronto per essere educato.

Stravagante, fuori dagli schemi, Mandibules è un lavoro originale, impossibile da classificare, apprezzabile per la sua freschezza: prende gli elementi noti del cinema demenziale e li ribalta, donando loro un risvolto che non ti saresti aspettato; un’opera dinamica e veloce, mai ferma, come i due protagonisti vagabondi. Con questo road movie atipico, in una Francia non convenzionale, Dupieux canzona i miti moderni dei benpensanti ed il dogma della ricchezza economica come unica fonte di felicità. Perché il vero lusso è l’amicizia sincera, quella che Jean-Gab e Manu conoscono: poco importa se si dorme sempre all’aperto e mai in un vero letto, l’importante è saper coltivare le amicizie sincere. In soli settantasette minuti, Mandibules – Due uomini e una mosca ci insegna a ridere di tutto, di ogni imprevisto, e ad apprezzare la fortuna quando capita, senza angosciarsi troppo se non arriva: potrebbe sempre piovere dal cielo una sorpresa inaspettata!

Silvio Gobbi