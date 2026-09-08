Ruzzola, sulle strade umbre la squadra di Serralta vince il campionato italiano Uisp

La squadra di ruzzola del Serralta concede il bis e, dopo aver vinto il titolo regionale a squadre, si ripete imponendosi nel campionato italiano (Uisp). L’affermazione dei settempedani è avvenuta sul percorso di gara di Vallurbana, località nei pressi di Città di Castello dove per il fine settimana di gare si sono ritrovate 14 formazioni che hanno dato vita – nella giornata di sabato – alle fasi eliminatorie con gironi all’italiana (10 lanci su 2 diversi percorsi) che hanno decretato la classifica delle migliori sei, le quali, poi, la domenica, si sono ritrovate per la giornata decisiva che assegnava il tricolore.

Proprio l’ultimo atto sulle strade umbre è stato particolarmente avvincente e spettacolare oltre che da brividi per il Serralta che ha dovuto dare fondo a tutte le proprie forze e abilità per recuperare terreno (undicesimo posto dopo il sabato) per riuscire ad entrare tra le migliori. Alla fine la squadra gialloblù ce l’ha fatta giocando in maniera impeccabile trascinata da un eccellente Marco Piersanti che ha mostrato grandi qualità con una serie di tiri perfetti che sono valsi il primo posto, piazzamento utile per accedere alla finale.

Finale che si è disputata fra 6 squadre con sfide ad otto lanci (vince chi arriva più lontano) e in questa caso il Serralta non ha sbagliato nulla trovando la perfezione in tutte le sfide e non ha avuto dunque rivali. E’ arrivato così il successo e il meritatissimo trionfo. Grande soddisfazione per tutti i protagonisti e festa grande per l’ennesimo titolo conquistato che arricchisce una bacheca da fare invidia.

Nella foto (da sx a dx) i neo campioni d’Italia: Manuel Cruciani, Ernesto Cruciani, Silvano Luchetti, Alessandro Caprodossi (il più giovane con i suoi 17 anni), Marco Piersanti, Davide Cucculelli e Antonio Cucculelli.

r.p.