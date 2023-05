L’associazione sportiva dilettantistica Pescatori Settempeda ha festeggiato, insieme al comitato provinciale di Macerata della Fipsas, i campioni della stagione 2022 con una cerimonia di consegna di diversi riconoscimenti ospitata all’Italia alla presenza, tra gli altri, del presidente del sodalizio, Sandro Dignani, e dell’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.

Tra i tanti premiati un posto d’onore, per i risultati conseguiti, è stato riservato ai pescatori settempedani che hanno conquistato il primo posto nella serie C trota torrente a squadre. Dietro di loro la società Cingolana e, terza, la società Alto Potenza Scarsito.

Per la stessa serie, ma nelle sfide individuali, primo classificato Roberto Staffolani dell’Asd Settempeda, secondo Michele Gagliardini della Cingolana, terzo Riccardo Maurizi dell’Asd Settempeda, quarto Gino Cola sempre dell’Asd Settempeda e quindo Federico Caprari ancora dell’Asd Settempeda. Al sesto posto Daniele Lorenzotti dell’Asd Alto Potenza Scarsito.

Nelle sfide individuali trota torrente prima serie primo classificato Graziano Ferretti dell’Asd Ferretti Team, secondo Giulio Belfiori dell’Asd Settempeda, terzo Paolo Laudenzi dell’Asd Ferretti Team, quarto Francesco Pelagalli dell’Asd Settempeda, quinto Simone Barontini sempre dell’Asd Settempeda e, pari merito, Vittorio Tromboni dell’Asd Ferretti Team.

Nelle gare individuali trota torrente ma di seconda serie primo classificato Marco Sabatini dell’Asd Ferretti Team, secondo Roberto Staffolani dell’Asd Settempeda, terzo Mirco Moscatelli dell’Asd Alto Potenza Scarsito, quarto Adriano Saperdi dell’Asd Settempeda, quinto Mauro Sbarbati dell’Asd Cingolana e sesto Cesare Borgiani dell’Asd Cingolana.

Nella serie C colpo a squadre, per le competizioni nelle acque di lago, oro all’Asd Golden Fish Tubertini, argento all’Asd Recanatese Rossi Pesca e bronzo all’Ad Us Tolentino 79 Maver.

Nella serie c specialità colpo individuale primo posto a Gianni Paccaloni dell’Asd Recanatese, secondo per Francesco Guglielmo dell’Asd Delfini, terzo Francesco Scagnoli dell’Asd Golden Fish, quarto Luca Paolucci dell’Asd Tolentino 79, quinto Alessio Cenetti dell’Asd Golden Fische e sesto Fabiano belli dell’Asd Delfini.

Nella categoria seniores specialità colpo prima serie primo classificato Alberto Costarelli dell’Asd Golden Fish, secondo Stefano Laureti dell’Asd Lenza Marche 1960, terzo Maurizio Bianchini sempre dell’Asd Lenza Marche 1960, quarto Daniele Stortini dell’Asd Tolentino 79, quinto Roberto Sebastiani dell’Asd Tolentino 79, sesto Stefano Cicconofri della Asd Golden Fish.

Per i seniores specialità colpo seconda serie primo posto a Giacomo Tronconi dell’Asd Lenza Marche 1960, secondo a Luca Paolucci dell’Asd Tolentino 79, terzo Fabio mandolesi dell’Asd Tolentino 79, quarto Renzo Renzi dell’Asd Lenza Marche 1960, quinto Marco Sciarrini dell’Asd Lenza Marche 1960 e sesto Marcello Cesaretti dell’Asd Cann. Mosca Club.

Per l’interprovinciale Feeder Macerata – Ascoli Piceno primo posto a Manuel Maggiolini dell’Asd Golden Fish, secondo a Floriano Coppari dell’Asd Golden Fish, terzo a Paolo Massatani sempre della stessa società che conquista anche il quarto posto con Alessandro Granatelli e il quinto con Joselito Pirrami. Sesto classificato, infine, Mauro Boldrini dell’Asd New Team.

Applausi, infine, per la prima squadra dell’Asd Pescatori Settempeda che ha vinto le selettive del centro sud svoltesi, di recente, sul fiume Calore a Taurasi, in Campania.