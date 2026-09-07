Teatri storici: sabato il Feronia accoglie il tour Unesco organizzato dal Fai Marche

Otto teatri, due giornate e un patrimonio culturale che racconta l’identità di intere comunità. È questo il filo conduttore del fine settimana Unesco organizzato dal Fai Marche per sabato 12 e domenica 13 settembre, con aperture straordinarie e visite guidate in alcuni dei più importanti teatri storici della regione, fra cui il Feronia di San Severino.

L’iniziativa arriva dopo il recente riconoscimento del Sistema dei teatri condominiali all’italiana come Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco e rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino luoghi che, per generazioni, hanno rappresentato molto più di semplici spazi dedicati agli spettacoli. Palchi, platee, logge, decorazioni e apparati scenici diventano così la chiave per rileggere la storia delle città e dei borghi marchigiani.Sei teatri aperti sabato

Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 settembre, quando saranno protagonisti sei importanti teatri storici. A Jesi sarà possibile visitare il teatro G.B. Pergolesi, mentre ad Ascoli Piceno aprirà le sue porte il teatro Ventidio Basso. L’itinerario proseguirà a Offida, con il teatro Serpente Aureo, e a Macerata, dove sarà visitabile il Lauro Rossi. Completano il programma della giornata il teatro Feronia di San Severino e il Teatro dell’Aquila di Fermo.

Una mappa ideale che attraversa diverse province e racconta, attraverso edifici e allestimenti, la diffusione nelle Marche del modello del teatro all’italiana.

Domenica tocca a Urbania e Fabriano

La seconda giornata, domenica 13 settembre, sarà dedicata ad altri due gioielli del patrimonio teatrale regionale: il teatro Bramante di Urbania e il teatro Gentile di Fabriano.

Anche in questo caso le visite saranno l’occasione per andare oltre la semplice conoscenza degli edifici e approfondire le vicende storiche, le caratteristiche architettoniche e il ruolo avuto dai teatri nella vita delle rispettive città.