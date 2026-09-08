Inaugurato in via Ercole Rosa il nuovo studio “I colori dell’Aura” di Luciana Quartarone

Un nuovo punto di riferimento per il benessere ha aperto le porte nel cuore del centro cittadino. In via Ercole Rosa 11, a pochissimi passi da Piazza del Popolo, è stato inaugurato lo studio professionale “I colori dell’Aura” di Luciana Quartarone.

L’apertura della struttura rappresenta per la titolare un traguardo professionale di primissimo piano, coronamento di un percorso di studio e specializzazione dedicato alla salute e all’equilibrio psico-fisico. Lo studio propone un progetto innovativo e personalizzato di cura della persona, grazie a un approccio multidisciplinare che integra massoterapia, tecniche manuali, posturologia e discipline olistiche.

Al taglio del nastro è intervenuto il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale e formulare i migliori auguri per la nuova attività.