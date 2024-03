Calcetto, il Serralta vince ad Angeli di Rosora (2-1) e consolida il primato

Può essere un successo molto importante quello ottenuto dal Serralta sul campo degli Angeli di Rosora ai fini del campionato. I gialloblù, alla quarta vittoria di fila, con questo 2-1 in trasferta, mantengono il primo posto solitario guadagnando terreno su una delle due inseguitrici (Castelraimondo C5 che ha perso) e le lunghezze dall’altra seconda, la Folgore, restano cinque e venerdì prossimo ci sarà l’opportunità di allungare in maniera decisiva quando al Palas Ciarapica arriveranno proprio i castellani. Dunque si vedrà uno scontro diretto vibrante, dall’alto valore e che metterà in palio punti che potranno indirizzare in modo decisivo la stagione. Tornando al match in terra anconetana, il Serralta ha dovuto sudare per portar via il bottino pieno avendo trovato un rivale in giornata, determinato e poco disposto a fare sconti. Vincere soffrendo a volte può essere piacevole e soprattutto può mettere far bene alla squadra che ci riesce e stavolta è toccato alla capolista che ha dimostrato di meritare in pieno il primato riuscendo ad adattarsi nel modo migliore ad una partita tosta e complicata. Serralta concreto e bravo ad usare le stesse armi dei locali con tutto il gruppo di mister Andrea Gentilucci(foto) eccellente nel tirare fuori il meglio sul piano tecnico, tattico e temperamentale, tutti punti di forza che fino ad ora sono state determinanti per stare in vetta alla graduatoria. Gli Angeli sono riusciti a passare in vantaggio dopo 9’ dal via grazie alla rete su punizione di Cerioni. La reazione settempedana non è tardata ad arrivare ed al 20’ ecco il par: Guilherme da destra e da fondo campo ha messo un pallone forte rasoterra verso il secondo palo dove Pizzichini è giunto puntuale per insaccare. La ripresa ha seguito il filone del primo tempo equilibrio e match tirato, combattuto ed aperto a qualsiasi esito. Alla fine l’ha spuntata un coriaceo Serralta che ha trovato il gol vittoria al 23’ con il potente tiro su punizione di Guilherme che ha fatto secco il portiere. I gialloblù tengono così il comando della classifica e potranno avvicinarsi al meglio all’attesissima sfida contro la Folgore Castelraimondo.

Le formazioni

MARCATORI: pt 9’ Cerioni, 20’ Pizzichini; st 23’ Guilherme

ANGELI ROSORA: Gasparini, Chiappa, Borgani, Lorenzetti Luca, Cerioni, Lorenzetti Jonata, Venanzi Filippo, Venanzi Giovanni, Morici, Giacomodonato, Severini, Zuccaro. All. Pierini

SERRALTA: Vignati, Luciano, Dialuce, Paciaroni, Bonci, Gustavo, Panicari, Cocchi, Guilherme, Nardi, Pizzichini. All. Gentilucci

Roberto Pellegrino