Si sono svolte in Campania, a Taurasi, sul fiume Calore, le selettive per il Centrosud Italia Trota torrente a squadre. Un fine settimana partito con condizioni meteo incerte, ma migliorate poi di ora in ora. La gara del sabato effettuata con “Trote Fario” ha dato una resa del 50%, mentre la domenica si è raggiunto un buon 75%.

Ottime le prestazioni degli atleti marchigiani che hanno confermato per le finali degli Italiani che si svolgeranno in Trentino (Val di Sole) tutte e 3 le squadre partecipanti alla selezione.

Vince la classifica individuale assoluta Leonardo Lucchi, secondo Gabriele Marozzi della Società Settempeda (Italica) e un ottimo quinto posto assoluto per Giovanni Fecchi dei Cannisti sportivi del Burano.

La classifica a squadre premia la Società Settempeda (Italica), prima classificata.

Le Marche del Trota Torrente ancora una volta certificano l’eccellenza dei suoi atleti in questa disciplina federale.