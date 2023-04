Ultimi 180’ di campionato per la Settempeda, due turni che decideranno le sorti della squadra in ottica play off. Due sono gli obiettivi: ottenere la qualificazione agli spareggi promozione e mantenere l’attuale terzo posto. Per questo ultimo discorso diventa fondamentale il prossimo impegno casalingo (sabato 29 aprile ore 16.30) quando al “Soverchia” arriverà l’Appignanese per un vero e proprio scontro diretto per il terzo gradino del podio. Le due contendenti sono divise da due punti (54 a 52) dopo che i biancorossi sono riusciti a compiere il sorpasso giunto dopo un lungo inseguimento, tanto che ora la favorita per questo traguardo diventa proprio la Settempeda che dovrà puntare al mantenimento della terza piazza, cosa che permetterebbe di giocare in casa e con due risultati utili su tre la semifinale play off.

Serve, dunque, un successo contro l’Appignanese per garantirsi la posizione e servirà una grande prova per centrare il bottino pieno e si spera che una grossa mano possano darla i tifosi che saranno chiamati a gremire le tribune dello stadio per questo importante appuntamento.

Per l’ultimo atto del torneo invece è prevista la non semplice trasferta a Montecosaro (6 maggio ore 16.30) sul campo di una squadra che sarà chiamata a fare punti in modo da lottare fino alla fine per garantirsi la miglior posizione possibile in vista dei play out, ovvero gli spareggi salvezza.

Roberto Pellegrino