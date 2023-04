Il big match di Prima categoria tra Camerino ed Elpidiense Cascinare si giocherà al “Gualtiero Soverchia” di San Severino per questioni di ordine pubblico. Valido per la 28^ giornata, l’incontro di calcio è in programma sabato 22 aprile alle ore 16.30.

In campo ci saranno la prima in classifica, l’Elpidiense, e appunto il Camerino, seconda a 6 lunghezze di distanza.

L’eventuale vittoria del gruppo di mister Buratti sancirebbe il successo nel girone con due giornate di anticipo.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni per lo scontro decisivo al vertice.