Pacifica invasione di Piazza del Popolo, sabato scorso, da parte di bambini, ragazzi, genitori ed insegnanti dell’Ic Padre Tacchi Venturi in occasione della Mostra mercato pro Unicef, il cui incasso complessivo sarà devoluto al Fondo internazionale di emergenza delle Nazioni unite per l’infanzia.

Alla manifestazione, presenziata dal sindaco Rosa Piermattei, dalla prima cittadina baby Marta Di Gaetano, frequentante la 3^B della Secondaria del Venturi e dalla presidente dell’Unicef provinciale, Patrizia Scaramazza, ha partecipato con orgoglio la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo settempedano Catia Scattolini.

La mostra mercato “Insieme per l’Unicef”, realizzata sotto il loggiato del più suggestivo ovale cittadino, dalla parte del municipio, per tutto il pomeriggio di sabato 2 dicembre, è stato l’emozionante momento conclusivo voluto al fine di raccogliere le offerte «per supportare i progetti Unicef di sostegno ai bambini coinvolti nelle guerre e sostenere il progetto d’Istituto di aiuto alle fragilità».

Le tre insegnanti referenti del progetto, Giovanna Massei per l’Infanzia, Alessandra Aronne per la scuola Primaria e Valeria Colafrancesco per la Secondaria del Venturi, sono parse raggianti nel corso di una manifestazione che ha catalizzato l’attenzione di un’intera cittadina per un nobile fine e che ha visto gremire l’anello di Piazza del Popolo per un autentico flash mob che ha posto all’attenzione del mondo degli adulti quello dei bambini, protagonisti assoluti per aver realizzato con le proprie mani, opportunamente guidati dai rispettivi insegnanti, i manufatti venduti alla mostra mercato. Particolarmente soddisfatte il sindaco Rosa Piermattei, che in più di un’occasione ha invitato i piccoli concittadini ad impegnarsi nelle attività quotidiane per poter in futuro realizzare i propri sogni, la rappresentante provinciale Unicef, Patrizia Scaramazza, che qualche settimana addietro aveva consegnato alla scuola settempedana l’attestato di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” a testimonianza del legame che da due anni unisce l’istituto scolastico settempedano all’associazione internazionale e la nuova dirigente Catia Scattolini per la massiccia partecipazione di alunni, genitori e docenti all’iniziativa dell’Unicef che cementa il gruppo ed è un degno prologo all’incipiente clima natalizio.

Luca Muscolini