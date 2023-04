Sei ragazze della Scuola Media “Tacchi Venturi” hanno staccato il pass per i campionati nazionali studenteschi di scacchi che si disputeranno dal 7 al 10 maggio a Montesilvano, in Abruzzo.

La squadra, formata da Raffaella Maria Leo, Giorgia Ghergo, Elisa Codoni, Sofia Allegrini, Valeria Anibaldi e Giada Pipari, è riuscita a farsi valere alla fase regionale svoltasi a Cingoli, all’Istituto “Mestica”, alla quale hanno partecipato oltre duecento alunni provenienti un po’ da tutte le Marche, in rappresentanza di tre ordini di scuola (primaria, medie e superiori), per un totale di 46 squadre in gara.

La compagine di San Severino era accompagnata dalla professoressa Lavinia Romagnoli.

Le Marche hanno qualificato al “Nazionale” 21 formazioni e ben 11 di queste sono della provincia di Macerata.

Ad organizzare la fase regionale è stato l’Ufficio scolastico delle Marche in collaborazione con la Federazione scacchistica italiana, il Comune di Cingoli e l’associazione “La Torre Smeducci” di San Severino. Alle premiazioni sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco cingolano Michele Vittori, il delegato provinciale del Coni, Fabio Romagnoli, e il referente regionale per la manifestazione Marco Pelagalli, maestro di scacchi di San Severino.