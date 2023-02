Il settore giovanile della Pallavolo Macerata si rinforza con l’arrivo di un nuovo tecnico: il settempedano Federico Fiori. Per lui si tratta di un ritorno nella società biancorossa dopo i suoi trascorsi come giocatore: il coach di San Severino, infatti, ha alle spalle una lunga carriera come centrale, cresciuto proprio a Macerata nella Lube fino a raggiungere la A1, poi ha alternato esperienze tra serie A e serie B ed è stato tra i protagonisti delle promozioni in B con la Pallavolo Macerata, prima di chiudere la carriera a Grottazzolina.

“Mi fa molto piacere”, commenta il coach Federico Fiori: “Ringrazio il general manager Francesco Gabrielli e il direttore sportivo Riccardo Modico per questa opportunità. Dopo il Covid volevo rientrare nella pallavolo e la società mi ha chiesto se potevo dare un aiuto ai ragazzi della Volley Academy. Farò riferimento a Giovanni Polidori e mi renderò disponibile ovunque serva il mio supporto”.

“Gli interpreti di questo Club hanno la stessa passione di quando giocavo qui, ma è bello vedere quanto la Pallavolo Macerata sia cresciuta in modo esponenziale nel corso degli anni, sia sul piano dirigenziale sia su quello strutturale. È diventata più che mai una realtà solida che permette di esprimere uno pallavolo ad alti livelli, ha fatto passi da gigante pensando che nacque come Montalbano, una piccola realtà di quartiere. Cercherò quindi di fornire il mio supporto per aiutare la società nella sua crescita”.