Sabato 1 aprile, alle 18, al teatro Italia viene presentato il romanzo “Ballerina dell’amore” di Alessandra Torregiani, pubblicato dalla casa editrice Europa Edizioni.

Una donna avanza a passo di danza verso la casa in cui ha vissuto da bambina. Superata la soglia, si aggira per i corridoi, tra odori e colori che sono rimasti immutati. Una stanza, in particolare, sembra essere immune al deterioramento del tempo: la camera da letto di sua madre. È così che ha inizio per lei un viaggio alla ricerca delle proprie radici. È un viaggio interiore, nel tentativo di esorcizzare il dolore della perdita di una madre andata via troppo presto, eppure ancora presente nel guidare le sue scelte come un soffio di vento. Tra balletti classici e concerti jazz, tra quadri astratti e lettere ingiallite, tra riti brasiliani e castelli medievali, la protagonista di questo romanzo si identificherà sempre più nella “ballerina dell’amore” che riflette su scelte e relazioni, affronta vuoti e paure, con estrema sensibilità e fiducia sconfinata nel potere dell’arte.

Alessandra Torregiani è nata il 1° luglio 1968 a San Severino. Si è fatta strada nel mondo delle arti partendo dalla danza per poi approdare al teatro e al canto. Attualmente vive a Trento, dove insegna danza e si impegna nel portare avanti progetti in ambito sociale.

L’appuntamento sarà introdotto da Mauro Grespini con l’accompagnamento musicale, al violino, di Erica Zerbetto. L’ingresso è libero