“Fili del Tempo”: Alessandro Delsere espone le sue opere a Sarnico, sulle rive dell’Iseo

Sabato 24 maggio a Sarnico (Comune in provincia di Bergamo che si affaccia sul lago d’Iseo), Alessandro Delsere di San Severino inaugura la mostra dal titolo “Fili del Tempo”.

Ospitata nell’ex chiesa di Nigrignano di Sarnico, la personale – curata da Vanni Rinaldi – farà scoprire le opere di Alessandro, considerato un “artista visionario che unisce artigianato, concetto e bellezza in una sinergia unica e affascinante”.

L’arte di Delsere, infatti, sfida le convenzioni, trasformando un elemento quotidiano e intimo come i capelli in un medium artistico carico di significato. Le sue opere sono il frutto di una vita dedicata alla creatività: dall’alta moda come hair stylist di fama internazionale all’arte visiva, dove i “fili del tempo” si fanno testimoni di storie e memorie senza tempo.

Ogni opera di Delsere è un mosaico emozionale, un intreccio di esperienze personali e collettive che si materializza in ritratti e composizioni ispirate a epoche e iconografie diverse. Le chiome diventano simboli di forza, eleganza e trasformazione, dialogando con le sculture greco-romane, i paesaggi anni ’50 e i maestosi leoni che popolano il suo immaginario.

Come Marcel Duchamp, Joseph Beuys e Damien Hirst, Delsere abbraccia l’uso di materiali non convenzionali per raccontare una realtà più profonda e complessa. I capelli, elementi di bellezza effimera, si trasformano in metafore di resilienza e identità, intrecciando passato e presente in una riflessione sul tempo e sull’estetica.

Nella sua mostra Alessandro Delsere invita lo spettatore a esplorare la bellezza non solo come elemento visivo, ma come esperienza emotiva e intellettuale. Le sue opere ci ricordano che ogni dettaglio, ogni gesto, ogni filo del tempo è parte integrante di una narrazione universale.

Opening: sabato 24 maggio, ore 18. Apertura al pubblico: domenica 25 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Su appuntamento lunedì 26 maggio. Infoline: 339 396 1566.