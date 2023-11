Buona la prima per l’apertura della nuova stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino che hanno salutato, tra gli applausi del pubblico, la serata di debutto del nuovo cartellone con l’intenso spettacolo “Le nostre anime di notte”. Sul palco Lella Costa ed Elia Schilton.

Un successo clamoroso, tra i più grandi mai registrati al Feronia, per un testo di grande intensità, delicatezza, spessore e, al tempo stesso, leggerezza. Unica l’interpretazione da parte dei due attori protagonisti: Lella Costa ha mostrato la sua vena drammatica e comunicativa molto coinvolgente mentre Elia Schilton ha presentato la sua voce, che rimane una delle più straordinarie del teatro di prosa italiano.

Lo spettacolo è risultato di rara perfezione con il testo tratto dal romanzo omonimo di Kent Haruf. La regia di Serena Sinigaglia ha saputo orchestrare una scena semplice ma molto significativa che si è perfettamente inserita nel palcoscenico nudo del teatro Feronia con il bellissimo muro medioevale a pietre e mattoni che faceva da sfondo e i tiri delle funi a dare l’idea del teatro nel teatro e della vita nel teatro.

Molto significative anche le luci che si alternavano tra il racconto in prima persona e il racconto in terza persona, riuscendo quindi ancora di più a sottolinearne il senso della narrazione che ha ripercorso un affetto che nasce da una conoscenza occasione e da una vicinanza e diventa sentimento profondo. Quella che da fuori sembrava una relazione pericolosa in realtà per i due protagonisti è risultata una relazione salvifica che ha fatto superare ad entrambe la solitudine.

Al termine dello spettacolo dieci minuti ininterrotti di applausi che hanno fatto commuovere la stessa Costa. Il pubblico ha poi gremito l’atrio all’uscita per aspettare un autografo finale.