È stata una buona annata quella vissuta dai ragazzi dell’Under 12 di pallanuoto del Blugallery Team. All’epilogo bella vetrina per i giovanissimi settempedani al Passetto di Ancona, dove lo scorso 2 giugno si è concluso il Campionato interregionale riservato alla categoria Under12, allenata da Andrea Pierucci e Nicola Vissani. Per l’ultimo appuntamento ufficiale della stagione i ragazzi di San Severino si sono trovati di fronte i pari età di Tolentino, del Gryphus Perugia e de la Vela Ancona B. Nella prima partita, a causa di un avvio a rilento, i settempedani escono sconfitti di misura nel derby con Tolentino. I ragazzi di Pierucci però non si abbattono e si impongono con largo margine nei restanti due incontri. Molto soddisfacente la stagione per i giovanissimi pallanuotisti settempedani, a parere dei tecnici del Blugallery: «Da ottobre ad oggi hanno disputato numerose amichevoli, partecipato a tornei regionali e nazionali, conseguendo un ottimo piazzamento al campionato di categoria interregionale e per alcuni atleti anche diverse convocazioni al torneo Under 14. Con grande dedizione hanno avviato un importante percorso di crescita che è solo l’inizio della loro attività sportiva e personale. I veterani del vivaio si sono mostrati da splendido esempio per i nuovi aggregati alla giovane formazione, con interessanti e speranzosi innesti per il futuro della pallanuoto a San Severino».

I ragazzi che hanno partecipato all’ultima giornata del Campionato Under 12: Matteo Ciccarelli, Alfredo Antinori, Nicolò Rocci, Davide Giannangeli, Marco Lambertucci, Alessandro Rubini, Leonardo Pontoni, Tommaso Compagnucci, Giorgio Diamantini, Gabriele Pettarelli, Matteo Stefanelli (Cap.).

L. M.