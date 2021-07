‘Spazio giovani’ e Piano Scuola estate: nasce “Divini news”, tg degli studenti dell’Itts

Un servizio con immagini inedite della ripresa dei lavori nel cantiere per la costruzione del nuovo Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino apre il Tg che i ragazzi della scuola hanno realizzato durante il corso “Giovani redattori”, promosso nell’ambito del progetto Scuola estate 2021 in collaborazione con l’Associazione Help Sos salute e famiglia. Il telegiornale è stato curato dai corsisti, frequentanti il primo anno di specializzazione, indirizzi di Grafica e comunicazioni e Informatica: lo hanno chiamato “Divini news” e dura una decina di minuti. Riprese, interviste, notizie, montaggio dei servizi, logo grafico, “sottopancia”, scelta della sigla, sezione conclusiva dedicata al back stage: sono tutta “farina del loro sacco”, frutto di un proficuo lavoro svolto durante il minicorso estivo protrattosi per sei incontri nella seconda metà di giugno e all’inizio di luglio.

Il Dirigente scolastico Sandro Luciani parla della ripartenza dei lavori nella nuova sede scolastica, il Rotary Club di Tolentino racconta le sue iniziative di solidarietà e sostegno alla formazione. Poi l’attenzione dei ragazzi si sposta sulla sana alimentazione, sulla salute, sulle produzioni bio in agricoltura e così via. Il video del Tg è visibile sul sito dell’Istituto (Divini News – Breve TG nell’ambito del progetto “Spazio Giovani” | ITIS Eustachio Divini – San Severino Marche) e sul canale Youtube della stessa scuola, nonché sul sito del progetto “Spazio giovani” (www.spazio-giovani.org) e su tutti i canali social dell’Associazione Help Sos salute e famiglia Odv.

Coordinato dal professore di Lettere, Rudi Gianfelici, il corso si inserisce nel più ampio progetto “Spazio giovani” portato avanti dall’Associazione Help con diversi partner istituzionali, fra cui proprio il “Divini” di San Severino. Ad aprire gli incontri sono stati il vicepresidente dell’Ordine del giornalisti delle Marche, Luca Romagnoli, e la presidente di Help, Cristina Marcucci. Poi, durante il corso, sono intervenuti esperti del settore, a cominciare dalla giornalista Barbara Olmai, che cura la comunicazione dell’Istituto tecnico tecnologico di San Severino, fino a Riccardo Seri, Andrea Mozzoni e Mauro Grespini. Importante anche il contributo tecnico dei docenti Roberta Sorrentino e Alessandro Castelliti della specializzazione “Grafica e comunicazione”. Il laboratorio si è svolto nelle aule dell’Itts. Nel suo saluto introduttivo il vicepresidente dell’Ordine, Luca Romagnoli, ha raccontato la propria esperienza in campo giornalistico come pioniere delle prime emittenti televisive regionali, fornendo consigli utili ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo dell’informazione e soffermandosi soprattutto sull’autenticità delle notizie. Da parte sua invece la presidente Marcucci ha evidenziato le peculiarità del progetto “Spazio giovani” e l’impegno dell’associazione nei confronti del mondo giovanile.

Al termine del corso è stato rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza che vale anche come credito formativo per il loro cammino verso la maturità.