Il derby contro la Folgore Castelraimondo, terminato in parità sul 4-4, interrompe la striscia di vittorie del Serralta che deve rallentare la marcia in vetta alla classifica pur mantenendo il primo posto solitario con quattro lunghezze di vantaggio sul Frasassi (turno di riposo quindi una partita in meno). E’ stato un match combattuto, equilibrato e rimasto in bilico fino all’ultimo. Assoluto protagonista dell’incontro Nicola Nardi autore di una quaterna. Il Bomber del Serralta si scatena subito trovando nel giro di tre minuti (dal quinto all’ottavo) per due volte la via della rete. I gialloblù sembrano in gestione, ma poco prima dell’intervallo si fanno sorprendere dai castellani che accorciano le distanze con Bezhani abile a sfruttare la superiorità numerica derivata dall’espulsione di Pizzichini. Ad inizio ripresa la rimonta dei locali si completa con il 2-2 di Pupilli e quindi è ancora Bezhani a metà tempo a firmare il 3-2. A questo punto i settempedani sono bravi a reagire immediatamente con il solito Nardi che fa 3-3, ripetendosi poco dopo per il nuovo vantaggio Serralta che svanisce però al 32’, quindi in pieno recupero di partita, a causa della rete di Pupilli proprio all’ultima azione. La squadra di Gentilucci vede svanire così un altro successo che sarebbe stato importante per allungare il passo in vetta, ma il punto è ben accetto vista la difficoltà dell’impegno contro una Folgore che veniva da ben sei vittorie di fila. Prossimo impegno, in casa, contro il Visso-Altonera.

Formazioni

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Ciciani, Del Principe, Carboni, Bezhani, Bollettini, Cornell, Lorenzotti, Porcarelli, Sfinjari, Prearsi, Pupilli, Ricci. All. Tagaras

SERRALTA: Vignati, Luciano, Cicconi, Gustavo, Liuti, Pelagalli, Zagaglia, Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini, Uncini. All. Gentilucci

Roberto Pellegrino