La Città di San Severino sugli spalti sabato 1 aprile al palasport comunale “Albino Ciarapica” per la sfida tra la formazione di casa della Sios Novavetro e la Virtus Fano. In palio c’è il salto in sere B. “L’invito che rivolgo a tutti i settempedani – dice l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni – è quello di venire ad assistere all’incontro nel segno della sportività ma anche della vicinanza alla nostra grande Sios”.

L’appuntamento è alle ore 18. Non mancate!