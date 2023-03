Una delle peggiori prestazioni della stagione costa alla Settempeda un pesante ko sul campo della Vigor Montecosaro che si impone largamente e meritatamente con un eloquente 3-0. Biancorossi nella versione più brutta: distratti, poco reattivi, con la testa mai in partita e praticamente superati dagli avversari sotto tutti i punti di vista. C’è insomma pochissimo da salvare, probabilmente il solo Palazzetti subentrato tra i pali dopo pochi minuti e autore di una prova positiva, in questa giornata negativa per i colori biancorossi che si sono arresi ad un rivale davvero in palla, convincente e in piena fiducia. Gara che cambia copione allo scoccare del 12’ quando Caracci viene espulso (rigore e gol del vantaggio per la Vigor) e poi si chiude al 51’ quando i settempedani restano in nove (già sotto di due reti) in seguito all’espulsione di Silla (doppio giallo). Match che da qui in avanti è pura formalità per i locali e che si trasforma in una sorta di amichevole: Vigor che controlla e gestisce con estrema tranquillità; Settempeda che cerca di non mollare del tutto per non rischiare il tracollo e un passivo ancora più pesante. In classifica nella sostanza cambia poco, ma ora i biancorossi dovranno avere massima attenzione nei prossimi turni per non compromettere la zona play off a cominciare dalla sfida casalinga contro la Folgore Castelraimondo, immediata inseguitrice a cinque lunghezze (sabato 18, ore 15).

La cronaca

Per proseguire nella corsa play off la Settempeda deve superare l’ostacolo Vigor Montecosaro(si gioca allo stadio Mariotti) formazione che sta attraversando un buon momento di forma e di risultati. Si affida al 3-5-2 mister Pierantoni della Vigor, mentre Ruggeri propone un 4-3-1-2(tornano dal primo minuto Rossi e Capenti). Fin dai primi secondi di gioco i locali fanno capire di essere concentrati e di avere un approccio ideale. La Settempeda, invece, parte contratta e mette poca attenzione tanto che pronti via un gran destro dalla distanza di Cicconofri passa largo non di molto alla destra di Caracci. Al 5’ ha una buona chance Beruschi da dentro l’area ma colpisce male. Al 12’ ecco l’episodio che dà una svolta importante al match: lancio lungo che arriva verso Caracci che esce incontro al pallone ma l’attimo di incertezza del portiere(rinvio o aspettare per bloccare la sfera) è fatale perché permette a Tulli di rubare palla e di involarsi verso la porta vuota con il capitano biancorosso che per evitare la facile rete all’avversario lo placca da dietro mettendolo giù. Per l’arbitro Cerolini è rigore e rosso diretto per Caracci. Settempeda in dieci e il dodicesimo Palazzetti deve entrare per mettersi fra i pali(esce Dolciotti). E’ Reucci a presentarsi sul dischetto per mettere di sinistro a fil di palo con Palazzetti che sfiora soltanto e non evita il vantaggio della Vigor. Gara in salita per i biancorossi che fanno tanta fatica a costruire trame efficaci al contrario della Vigor che spinge in avanti con continuità e fluidità di manovra fino a trovare il raddoppio al minuto 27. Bernabei fugge sulla sinistra arrivando sul fondo da dove mette un cross teso e preciso che viene raccolto da Garofalo che da pochi passi scaraventa con sotto la traversa con un potente colpo di testa. Settempeda al secondo cambio: fuori Di Francesco dentro Tabarretti(terzino destro con Quadrini alzato a mezzala). Al 36’ Reucci parte in slalom fino al limite da dove lascia partire un destro a giro che finisce largo di poco. Passano sessanta secondi e c’è un altro tentativo pericoloso dei padroni di casa, episodio che porta le squadre negli spogliatoi per l’intervallo. La prima parte della ripresa non ha un copione diverso e per i biancorossi le cose cambiano in peggio(51’) quando restano in nove per l’espulsione di Silla(doppio giallo) che commette fallo sull’avversario che gli aveva rubato palla. Sulla punizione che ne consegue Reucci manda il sinistro a scavalcare la barriera e verso l’angolino dove Palazzetti arriva in tuffo per deviare in angolo. Ancora più in salita il match per una Settempeda frastornata e in difficoltà. La Vigor nel giro di dieci minuti fa cinque cambi a dimostrazione di come il risultato e la partita vengano considerati acquisiti. Poche le occasioni da annotare. Quelle di marca azzurra vedono come protagonista Perrella, uno dei neo entrati, che ci prova due volte senza fortuna, poi il numero 19 viene premiato al minuto 35’ quando ricevuta palla in area calcia di prima intenzione mettendo il sinistro a mezza altezza alla sinistra di Palazzetti. Per la Vigor si fa vedere anche Morbidoni, altro subentrato, che spara alto dal limite. Per la Settempeda, invece, ci sono due palle buone per essere pericolosa ma Gheder e Forresi non trovano spazio e modo per tirare verso la porta. Gli ultimi minuti sono di pura accademia con la Settempeda attenta a non concedere spazi e con la Vigor che mantiene palla senza affondare i colpi. Si arriva così al 92’ quando il triplice fischio dell’arbitro decreta la fine di un pomeriggio positivo solo per la squadra di Montecosaro che vince con merito e si presenta al meglio al derby di sabato prossimo.

Il tabellino

VIGOR-SETTEMPEDA 3-0

RETI: 14’ Reucci su rigore, 27’ Garofalo, 80’ Perrella

VIGOR MONTECOSARO: Renzi, Garofalo, Beruschi, Cicconofri (60’ Baiocco), Pepi, Bernabei, Micucci (60’ Filacaro), Tulli, Reucci (66’ Marcantoni), Mecozzi (57’ Morbidoni), Biondi (66’ Perrella). A disp. Di Marco, Bartolini, Lelli, Lovascio. All. Pierantoni

SETTEMPEDA: Caracci, Quadrini, Mariani (46’ Kheder), Rossi (64’ Minnucci), Campilia, Forresi, Di Francesco (32’ Tabarretti), Silla, Ulissi, Dolciotti (13’ Palazzetti), Capenti (56’ Broglia). A disp. Eugeni, Lleshi, Borioni, Verdolini. All. Ruggeri

ARBITRO: Cerolini di Macerata

NOTE: espulsi 12’ Caracci, 51’ Silla. Ammoniti: Bernabei, Silla, Palazzetti, Broglia. Angoli: 6-2. Recupero: pt 2’, st 2’

Roberto Pellegrino