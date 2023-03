Arriva un altro pareggio, il secondo di fila, per il Serralta contro un altro avversario di vertice, il Colbuccaro. Dopo l’impresa con l’Helvia Recina, i gialloblù portano a casa un ottimo risultato contro i rivali di serata chiudendo 1-1 una gara ben giocata e che poteva andare diversamente se fosse stato sfruttato a dovere l’episodio del rigore a fine primo tempo. Il doppio errore dal dischetto (penalty sbagliato e fatto ripetere e fallito di nuovo) non ha permesso ai locali di andare in vantaggio e di impostare tutto un altro match e non invece rincorrere l’avversario passato in vantaggio poi per fortuna ripreso con pieno merito da capitan Lambertucci. Per il Serralta due legni e altre occasioni, ma alla fine il pari può essere accettato e sancisce una partita equilibrata e combattuta durante la quale non c’è stata supremazia evidente di una delle due contendenti, anche se i gialloblù ci hanno provato un po’ di più, specie nella ripresa. Buona prova di squadra per i padroni di casa con menzione per Sparvoli, pericoloso in attacco, e per Spadoni che è stato attento quando è stato chiamato in causa. Nel prossimo turno nuovo complicato impegno per i settempedani che dovranno andare a far visita alla capolista Camerino-Castelraimondo.

La cronaca

Sfida da play off al campo Leonori fra Serralta, quarto, e il Colbuccaro, terzo. Si gioca anche contro il forte vento che condiziona inevitabilmente i protagonisti e la manovra. Squadre che cercano di fare gioco e si affrontano con tenacia e buon ritmo. Per gran parte del primo tempo le azioni degne di nota sono davvero minime, a parte un paio di tentativi di Bambozzi neutralizzati dal portiere, e bisogna andare invece al 39’ per annotare un episodio importante. Tommaso Vissani viene lanciato sulla destra dell’area dove finisce a terra dopo un contatto con l’avversario e l’arbitro vede fallo e assegna il rigore. Sul diswchetto va lo stesso Vissani che piazza il destro verso l’angolo di sinistra di Faraoni bravo a deviare in tuffo. Tutto da rifare però visto che il direttore di gara fa ripetere perché molti giocatori sono entrati nei sedici metri prima che venisse eseguito il rigore. Vissani si ripresenta al tiro mirando l’altro angolo con pallone sul fondo. L’attaccante, dolorante alla spalla, chiede il cambio rimpiazzato da Cappellacci. Nel recupero prima del riposo punizione per il Colbuccaro con sinistro di Acciarresi che sfiora il palo e va sul fondo. Dopo appena venticinque secondi della ripresa Sparvoli esegue una grande conclusione di esterno destro che costringe Faraoni alla grande risposta. Al 6’ il Colbuccaro, un po’ a sorpresa, passa in vantaggio. Punizione dal limite di seconda che Monceri calcia rasoterra con palla che passa in mezzo alla barriera e finisce nell’angolino basso alla destra di Spadoni. Al 13’ ci prova Panzarani con un rasoterra dal limite che termina di poco a lato. Al 22’ Bambozzi mette un ottimo cross in area con palla che viene sfiorata da due suoi compagni e poi va a toccare il palo. Al 26’ ecco il meritato pari gialloblù. Sugli sviluppi di un angolo nasce una mischia che vede capitan Lambertucci bravo nel controllare la sfera e metterla poi dentro con un tiro di punta con il piede destro. Al 33’ proteste del Colbuccaro per un gol annullato al neo entrato Petritoli che aveva girato in porta un pallone deviato in precedenza da un difensore, ma era in fuorigioco almeno secondo l’arbitro. Al 39’ Carletta scarica il sinistra da calcio piazzato con Spadoni pronto alla parata. Ultima emozione del match al secondo minuto di recupero(8’) quando Valenti scatta in avanti saltando due avversari (entrambi ammoniti per i tentativi di atterrarlo), passaggio a Bambozzi che rientra sul destro e poi calcia trovando la risposta in tuffo di Faraoni. Finisce così con la divisione della posta in palio.

Formazioni

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli, Baruni (53’ Fabrizi), Lambertucci, Vissani Enrico, Panzarani, Moretti (76’ Pinkowski), Bambozzi, Vissani Tommaso (44’ Cappellacci), Valenti, Rapaccioni. A disp. Baruni, Magarelli, Cingolani, Ribichini, Bisonni, Cambriani. All. Palazzi

COLBUCCARO: Faraoni, Pieroni, Vissani, Salvucci, Rocco, Giacomini, Moretti, Carletta, Trippetta, Acciarresi, Moncero. All. Francucci

Roberto Pellegrino