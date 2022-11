Ci siamo! Dopo due anni di emergenza sanitaria che ha costretto l’Associazione a ridurre i corsi, l’Uteam riprende la proprio attività a pieno ritmo.

“La proposta culturale di questo nuovo anno accademico – spiega il presidente Adriano Vissani – ci sembra ampia e rispondente agli interessi e ai bisogni delle varie fasce di età, in riferimento a precise finalità, obiettivi e mezzi”.

Finalità: informare, formare, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio.

Obiettivi: promozione culturale e sociale dei soci; favorire la partecipazione degli iscritti a iniziative concrete; operare confronti tra le culture delle precedenti generazioni e di quella attuale.

Mezzi: la realtà umana e culturale in cui i docenti e gli “ studenti” partecipano alla vita dell’Associazione non passivamente, ma in ruoli attivi e anche interscambiabili.

Da queste premesse l’anno accademico propone un ambito di Cultura generale con percorsi testuali e intertestuali a carattere storico-letterario e psicologico. Poi l’ambito linguistico offre due livelli di formazione per Inglese e Spagnolo. Sono previste inoltre lezioni di Informatica e Internet, nonché varie proposte in ambito psicomotorio, che vanno dall’attività motoria alla psicomotricità, dal Corso di ballo di gruppo al Pilates, fino allo Yoga, al Fitness e all’Acqua gym.

Numerosi laboratori arricchiscono la programmazione: Pittura, Canto, Ricamo, Recitazione, Manualità, Fotografia e Botanica, Scrittura, Cucina.

Nel corso dell’anno, infine, ci saranno conferenze su vari temi come, ad esempio, la pubblica sicurezza, il risparmio energetico, la prevenzione oncologica, l’arte, la letteratura e il territorio.

Aderiscono al progetto dell’Uteam i Comuni di Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fiastra, Fiuminata. Pieve Torina, Treia, Valfornace e San Severino.

Il Consiglio di amministrazione è formato dal presidente Adriano Vissani, dal rettore Giammario Borri, dal tesoriere Antonio Squadroni, dal direttore dei corsi Anna Vissani e dai consiglieri Pacifico Burzacca, Donatella Pazzelli e Rosella Natalini.

I corsi iniziano giovedì 3 novembre; le attività termineranno il 31 maggio 2023.

La segreteria dell’Uteam è aperta al pubblico in via Salimbeni di lunedì, mercoledì e venerdì (ore 8.30 – 12.30) e tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì (ore 16 – 18.30 ). Sito: www.uteam3.it