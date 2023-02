La Sios Novavetro non fallisce il secondo turno dei play off promozione. I ragazzi di coach Pasquali erano impegnati sul campo di Agugliano contro la Terra dei Castelli Volley, squadra già affrontata negli ottavi di Coppa Marche. Alla fine, grazie a tanta concentrazione e determinazione, è arrivato un altro successo: 3-0, parziali 25-23, 25-19 e 25-19.

In virtù di questi tre punti i settempedani consolidano il loro primo posto in classifica, anche in considerazione che gli immediati inseguitori della Virtus Fano hanno perso un altro punticino vincendo solo al tie break la propria gara casalinga contro l’Aurora Volley Appignano.

Questa la graduatoria: Sios Novavetro 43 punti, Virtus Fano 37, Farmacia Amadio Rsv 36, Aurora Volley Appignano 34, Trasporti Frezzotti 31, Travaglini Ascoli 27, Terra dei Castelli 26, Volley Game T-trade Group 24.

Nel primo incontro di questa seconda fase la squadra di San Severino aveva superato in casa il Volley Game T-Trade Group con un secco 3-0.

In settimana, intanto, è stata rinviata la gara (casalinga) di ritorno di Coppa Marche contro la Pallavolo Travaglini Ascoli.