La Settempeda passa il turno in Coppa Marche e accede alla seconda fase del torneo. I biancorossi vincono il proprio girone con 4 punti grazie al pareggio nel primo impegno (in casa con l’Esanatoglia) e al successo in quel di Castelraimondo sulla Folgore, gara che si è giocata ieri sera (mercoledì). Si sono viste in campo formazioni rimaneggiate e rivoluzionate con i due allenatori che hanno dato spazio a tantissimi juniores e ad alcuni elementi della prima squadra, soprattutto coloro che avevano bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Nella Settempeda bene tutti, con menzione per i giovani Panicari, Pierandrei, autori delle reti, e Copani oltre a Verdolini, autore di due splendidi assist. Prima rete del match (16’) che nasce da una grande intuizione di Verdolini che inventa una mezza girata di destro da metà campo per lanciare sulla destra Panicari che, una volta arrivato in area, piazza il sinistro sul palo lontano. Passa soltanto un minuto e la Folgore pareggia: Giuli tocca di prima verso Agasi che resiste al ritorno di Kheder e infila il diagonale a fil di palo. I biancorossi tornano a condurre al 32’ quando il portiere Turcu sbaglia completamente il rinvio di piede servendo Pierandrei che controlla a seguire e davanti alla porta non sbaglia con il sinistro mettendo a mezza altezza. Ad inizio ripresa, poi, il terzo gol settempedano. Verdolini fa un’altra giocata di classe con un passaggio di prima per Pierandrei che da dentro l’area, spostato a sinistra, manda il pallone in porta con un preciso diagonale. 3-1, partita e qualificazione portate a casa.

SETTEMPEDA: Palazzetti, Copani, Kheder (1′ st Codoni), Broglia, Latini, Bucarelli, Panicari (35′ st Ronci), Lleshi (17′ st Orlandani), Pierandrei, Verdolini (17′ st Buratti), Granili (17′ st Grenga). A disp. Caracci, Forresi, Corna, Cruciani. All. Ruggeri.