Nel parcheggio della stazione colonnina di ricarica per mezzi elettrici

L’Unione montana ha portato a termine l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici, pubblici e privati, alimentati anche da fonti alternative in alcune realtà del territorio, fra cui San Severino presso l’ampio parcheggio a ridosso della stazione ferroviaria.

Sono stati interessati dall’intervento anche i Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Matelica e Treia. I lavori, realizzati dalla ditta Logiss srl, sono stato cofinanziati grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro del Por Fesr 2014/2020 Asse 4.

Colonnine per auto e scooter elettrici, e annessi punti di ricarica per biciclette elettriche a pedalata assistita, sono state realizzate in prossimità di nodi di interscambio con l’esistente rete del trasporto pubblico locale.

“Con questo genere di interventi – sottolinea Matteo Cicconi, presidente dell’ente comunitario – si vuole incentivare la popolazione locale a una progressiva diminuzione del numero di veicoli motorizzati in circolazione e organizzare un sistema di Trasporto pubblico locale basato su soluzioni di mobilità flessibile, incoraggiando la pratica generalizzata della sharing mobility, nell’ottica di ottenere la diminuzione di emissione di carbonio attraverso il potenziamento delle infrastrutture necessarie all’utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, con particolare riferimento alla mobilità elettrici, diminuendo l’uso del mezzo privato a favore della mobilità sostenibile”.