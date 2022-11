In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate si tiene a San Severino una cerimonia ufficiale che prevede per venerdì 4 novembre la manifestazione in ricordo dei concittadini caduti per l’indipendenza, l’unità e la libertà d’Italia.

Il programma prevede alle ore 10.30 il ritrovo delle autorità, delle associazioni e di alcune classi delle scuole settempedane in Piazza del Popolo, davanti al Feronia; da qui muoverà un corteo fino al monumento dei Caduti in guerra, in via Roma.

Presterà servizio anche il Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.