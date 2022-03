Cisom mobilitato per l’Ucraina: Simona Nasso in prima linea

Pure il Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) si sta mobilitando su tutto il territorio nazionale per raccogliere beni di prima necessità che possono servire alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Nelle Marche la coordinatrice regionale Simona Nasso – maceratese, originaria di San Severino – ha avviato la macchina della solidarietà e un camion di aiuti è già pronto a partire. “Attraverso l’ambasciata ucraina dell’Ordine di Malta – spiega la Nasso – è stato predisposto un corridoio umanitario che garantirà il transito e l’arrivo dei beni raccolti. Tutti i materiali donati presso le sedi territoriali dei gruppi Cisom verranno catalogati e imballati per confluire poi nel magazzino nazionale predisposto a Milano. Da qui, tramite il Malteser international (ossia la struttura che si occupa delle missioni umanitarie internazionali) saranno trasferiti in Polonia e successivamente in Ucraina, dove il Malteser ha già operativi dei punti di soccorso alla popolazione”. Nelle Marche i punti di raccolta predisposti per l’emergenza Ucraina sono a Macerata presso la “Casa Carolina Ricci”, in contrada Boschetto Ricci n. 3 (orari di apertura: martedì e giovedì dalle 18 alle 20; il sabato dalle 10 alle 13), e a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio n. 10 (ingresso dopo il supermercato Lidl); orari: mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.