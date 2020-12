In casa Settempeda riprende l’attività del settore giovanile

Il calcio riparte! Da domani, lunedì 14 dicembre, lo stadio Comunale e il campo sportivo “Tullio Leonori” riaprono i battenti per accogliere l’attività dei ragazzi. Tutto il settore giovanile della Settempeda, dai primi calci fino alla juniores compresa, tornerà a svolgere la propria attività interrompendo il lungo periodo di stop a causa della pandemia. Ora, con la regione tornata in zona gialla e grazie alla situazione un po’ migliorata dei contagi, è sembrato il momento giusto per richiamare i ragazzi che potranno finalmente tornare a correre dietro a un pallone, a giocare insieme e stare all’aria aperta. Una buona notizia, sicuramente, e una prima ripartenza significativa per lo sport cittadino e non solo. Naturalmente la società biancorossa accoglierà i propri giovani atleti rispettando in pieno i protocolli previsti e le varie regole sanitarie in modo da garantire lo svolgimento degli allenamenti in sicurezza e tranquillità. Insomma, un ritorno alla quasi normale e completa attività in attesa di rivedere in azione anche i più grandi, ovvero le prime squadre di Settempeda e Serralta.

Roberto Pellegrino