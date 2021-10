Il Serralta avanza in Coppa, venerdì l’esordio in campionato

Il Serralta passa il turno di Coppa Marche. Eliminato il quotato Appignano malgrado la sconfitta in casa dei rivali (4-3). Dopo il risultato dell’andata, 2-1 per i gialloblù, la qualificazione è stata assegnata alla squadra che ha segnato più reti fuori casa e questa è stata il Serralta. Match rocambolesco, avvincente, con continue emozioni e ben sette reti. Dopo l’impresa fatta una settimana prima in casa, il Serralta era consapevole di dover affrontare una battaglia sportiva piena di difficoltà ad Appignano e così è stato. Malgrado il doppio vantaggio ottenuto in avvio, i settempedani hanno rischiato grosso subendo il ritorno dei locali che sono riusciti a realizzare quattro gol che hanno rimesso tutto in bilico (con il 4-2 sarebbero andati avanti i padroni di casa), ma per fortuna i gialloblù si sono ripresi, hanno reagito e proprio alla fine hanno trovato il penalty che ha dato quel gol che è servito per accedere al turno successivo. Ora, messa da parte la Coppa, testa al campionato che partirà con la trasferta di Camerino (venerdì 8 ottobre ore 20.30).

La cronaca

L’angusto terreno di gioco dell’Appignano ospita un Serralta che cerca il passaggio del turno in Coppa Marche e che deve difendere il prezioso 2-1 dell’andata. Impresa non certo semplice viste le chiare difficoltà: campo piccolo e stretto, avversari forti e fisici, le tante assenze. L’avvio di gara, però, sembra quello ideale per i gialloblù che mostrano il solito bel gioco, convinzione e alcun timore. Nel giro di 20’, infatti, il Serralta colpisce due volte. La prima volta al termine di una azione nata sulla sinistra con Moretti che serve Rapaccioni il quale mette in area dove difensore e portiere pasticciano permettendo a Cambriani di prendere palla e spingerla nella porta vuota. 0-1. Passano pochi minuti ed ecco lo 0-2. Tutto nasce dopo una bella parata di Jimmy Baruni che fa partire il contropiede con Pinkowski che affonda sulla destra con cross per Cambriani bravo a prolungare verso Cappellacci che è puntuale nel girare di testa in porta. A questo punto sembra tutto in discesa per gli ospiti (4-1 nel computo dei gol complessivi), ma non è così perché cambia tutto. Il Serralta si ferma e spegne la luce. L’Appignano non si fa pregare e va al riposo di metà partita sul pari. La rete che accorcia le distanze arriva sugli sviluppi di una mischia, mentre il 2-2 giunge su punizione. L’avvio di secondo tempo non cambia l’inerzia del match con il Serralta che è incapace di giocare come sa e va sotto addirittura 4-2. Sono ancora due calci piazzati a premiare i locali. Il primo entra dopo aver toccato il palo interno, il secondo si insacca direttamente. Mister Francescangeli ricorre ai ripari con i cambi e variando qualche posizione ai suoi e sembrano mosse azzeccate, visto che il Serralta torna efficace. Questa volta la reazione c’è e porta a diversi angoli con situazioni potenzialmente da gol e a due tentativi ad opera di Rapaccioni e Moretti che di poco mancano lo specchio. Il finale è ricco di tensione agonistica data dal fatto che la qualificazione è in bilico. Con il 4-2 l’Appignano passa, mentre al Serralta serve almeno una rete. Al 90’ ecco l’azione che premia i gialloblù. Pinkowski accelera e entra in area. Il centrocampista viene messo giù da un difensore. Rigore. Sul dischetto va Saperdi (come all’andata) e con freddezza e precisione trasforma. Gol che vale il 3-4 e che consegna alla formazione settempedana il passaggio del turno.

FORMAZIONE: Baruni Jimmy, Magarelli (30’st Vissani Enrico), Rapaccioni, Cruciani, Bonifazi (1’st Ciccotti), Saperdi, Pinkowski, Panzarani (30’st Baruni Roland), Cappellacci, Moretti (15’st Simonetti), Cambriani (34’st Crocenzi). A disp. Sene. All. Francescangeli

RP