Settempeda, vivaio affidato a Piero Pispicia (attività agonistica) e Saverio Federici (attività di base)

E’ tutto pronto per la nuova stagione del settore giovanile della Settempeda che partirà tra fine agosto ed i primi giorni di settembre. Il lavoro svolto da chi è incaricato di seguire l’attività giovanile biancorossa, a proposito i ruoli principali sono rimasti invariati con Federico Cardorani come dirigente responsabile, Piero Pispicia come responsabile attività agonistica e Saverio Federici come responsabile attività di base, è stato ultimato e dopo diverse settimane di incontri, i responsabili insieme al Presidente Marco Crescenzi, che ha fatto da supervisore, hanno stabilito l’organigramma dei tecnici che si occuperanno dei giovani calciatori del club settempedano. Praticamente non ci sono novità di rilievo, quindi si va avanti seguendo il percorso della passata stagione che ha avuto riscontri positivi e soddisfacenti, in primis per le tante iscrizioni che come numero sono le stesse anche per la stagione in arrivo. La novità praticamente è una sola, ovvero quella per la panchina della juniores che sarà occupata da Luca Giacconi.

Questo il quadro dei tecnici per il 2025/2026:

Benigni Rodolfo(Primi Calci); Crescenzi Francesco e Rapaccioni Nicola(Piccoli Amici); Sparapassi Carlo e Rapaccioni Nicola(Pulcini 2016); Crescentini Luca(Pulcini 2015); Pispicia Piero, Buratti Giacomo e Orlandani Filippo(Esordienti 2013/2014); Verdicchio Saverio e Orlandani Filippo(Giovanissimi); Pispicia Piero e Buratti Giacomo(Allievi), Giacconi Luca(Juniores)

Organigramma del settore giovanile della Settempeda comunque da completare, in particolare per seguire i calciatori più giovani, e quindi si stanno cercando nuovi istruttori e la società biancorossa fa sapere che sarebbero graditi prospetti giovani, ragazze o ragazzi, sia laureandi che neo laureati in scienze motorie.

Roberto Pellegrino