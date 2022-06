Tavoli da giardino per bambini donati alle scuole dell’Infanzia di San Severino e Cesolo in memoria della maestra Angela Recchi, prematuramente scomparsa pochi mesi fa e ancora nel cuore di tanti amici e colleghi. L’acquisto e la donazione sono arrivati dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv, di cui Angela era stata una delle colonne portanti. E i fondi sono quelli raccolti in sua memoria durante e dopo le esequie.

In particolare sono stati consegnati materiali, tavolinetti e sedie da cortile per bambini a tutti e quattro i plessi dell’Infanzia: “Gentili”, “Luzio”,

Virgilio” e Cesolo, che vanno ad integrarsi con le pavimentazioni antitrauma realizzate sempre recentemente dall’associazione.

Alla cerimonia di consegna – svolta simbolicamente presso la scuola “Gentili”-“Luzio” – hanno partecipato, fra gli altri, i familiari di Angela Recchi, a cominciare dalla figlia Alessandra, il marito Carlo e i cognati, la presidente di “Help”, Cristina Marcucci, assieme ad altri rappresentanti

dell’associazione, la rappresentante del Consiglio di Istituto, Tiziana Ruggeri, le insegnanti responsabili dei quattro plessi dell’Infanzia e altri docenti dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di cui è reggente il preside Sandro Luciani che, assente causa malattia, ha fatto pervenire il suo

messaggio di ringraziamento e di saluto ai promotori dell’iniziativa.

L’associazione Help si conferma così una realtà di riferimento importante per il tessuto socio-educativo locale, avendo già in passato compiuto analoghe azioni di sostegno all’attività scolastica di bambini e ragazzi di San Severino. Stavolta la sensibilità dimostrata aveva un doppio valore, perché s’ispirava alla figura di Angela Recchi, insegnante sempre pronta a prodigarsi per i più piccoli e per la loro migliore formazione.