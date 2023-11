Giovedì 16 e venerdì 17 novembre, ore 21, secondo appuntamento con la rassegna cinematografica al Cinema San Paolo, realizzata in collaborazione con i Teatri di Sanseverino: in cartellone il nuovo film di Marco Bellocchio incentrato sul caso Edgardo Mortara, Rapito, con Enea Sala, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi e Fabrizio Gifuni.

Il film ha partecipato in concorso al Festival di Cannes 2023, ha vinto sei Nastri d’argento (“Miglior film”, “Miglior regia”, “Miglior sceneggiatura”, “Miglior montaggio”, “Migliore attrice non protagonista” a Barbara Ronchi e “Migliore attore non protagonista” a Paolo Pierobon) ed ha ottenuto anche il Globo d’oro come “Migliore film”.

Di seguito, la recensione pubblicata da “Il Settempedano”: