Al via la tournée estiva 2023 di Circo El Grito che da maggio a ottobre arriva in tante piazze della Penisola. Una delle prime tappe non poteva che essere San Severino, città con cui è nata una proficua collaborazione e che ha adottato il Sic/Stabile di innovazione circense, il centro internazionale di produzione multidisciplinare a firma El Grito che, dal 2022, promuove l’antica arte del circo in Italia e all’estero e programma gli spettacoli di circo contemporaneo al Feronia.

Uomo Calamita, Hop Hop, Officina Oceanografica Sentimentale, Mago per Svago, Love Is In The Air, Attacchi di Swing! sono solo alcuni dei titoli previsti a San Severino presso il rione Settempeda, all’interno di un nuovo e innovativo format che prevede una bolla culturale di artisti, con spettacoli e azioni capaci di stimolare nel pubblico un approccio più consapevole al nouveau cirque.

I direttori artistici Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini raccontano così questo appuntamento: “L’idea è stata sviluppata prendendo spunto dalle antiche tradizioni circensi, aggiornando il senso del nomadismo si è giunti a una concezione più ampia, appunto contemporanea: la costruzione di un centro culturale in movimento in cui assistere ai lavori degli artisti d’avanguardia di questa antica arte, dove il numero del performer non è slegato dalla narrazione ma al servizio della regia e della drammaturgia di un’unica creazione”.

Otto spettacoli serali sempre alle ore 21 nello chapiteau, dal 18 al 21 maggio: Uomo Calamita in cui si intersecano musica, circo, illusionismo e letteratura. Sul palco Giacomo Costantini, lo scrittore Wu Ming 2 e il musicista maceratese Fabrizio “Cirro” Baioni.

Il 25 e 26 maggio Love is in the air del Pavè d’Or al Festival de Artistes de Rue de Vevey e uno dei massimi giocolieri italiani, Andrea Farnetani.

Poi il 27 e 28 maggio tocca a Mago per svago di L’Abile Teatro che porta in scena le strampalate vicende di un mago in carriera.

Di lato al tendone, l’arena a cielo aperto, con gradinate che ospitano 190 persone, dove vengono presentate alle ore 18.30 alcune delle coproduzioni firmate Sic, ma non solo: il 19 e il 20 maggio Hop Hop di Simone Romanò con uno spettacolo gestuale e visuale; quindi Humberto Kalambres con il suo El Aletreo (il 21, 25 e 26 maggio) che attraverso testi e musica permette di esplorare le infinite possibilità dei libri; infine, il 27 e 28 maggio, considerato il successo già ottenuto a San Severino, torna il Teatro Necessario con Attacchi di swing!.

E poi delle pillole di circo contemporaneo con un progetto speciale: nello scrigno di una roulotte-teatro una rappresentazione intima di 15 minuti, dedicata solo a 7 spettatori alla volta, 4 repliche ogni giorno (dalle 18 alle 20.30), in cui la Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale (dal 18 al 21 maggio).

Gli spettacoli

Uuomo Calamita di Circo El Grito

Ideato da Giacomo Costantini e da Wu Ming 2, è un esperimento tra circo, letteratura, illusionismo e musica, un dialogo tra la costruzione del soggetto narrativo di un romanzo e la stesura drammaturgica di un’opera di circense. In scena l’Uomo Calamita, un supereroe con superpoteri magnetici ed equilibrismi mozzafiato con cui combatte l’assurdità della guerra magnetici. E se non bastassero i suoi virtuosismi in altezza a farvi tremare le budella, ci penserà Cirro che sulla batteria sfoga la sua rabbia da quando i nazisti gli hanno ammazzato il fratello. Wu Ming 2 non solo racconta la loro storia ma ne prende parte, cimentandosi in un esercizio dalla cui riuscita dipende la vita dell’Uomo Calamita.

Durata 60’ – Consigliato dai 6 anni

Love is in the air di Andrea Farnetani

Andrea Farnetani, vincitore del “Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014 è un artista poliedrico che in questo spettacolo mostra i retroscena della vita di un giocoliere. Gli spettatori saranno in grado di ascoltare i pensieri dell’artista che si esibisce per il loro divertimento, scopriranno allora che, dietro alla facciata brillante e rassicurante del performer, si cela l’uomo con la sua giostra di dubbi e ossessioni, una colossale ansia da prestazione e un dualismo atavico tra successo e fallimento.

Durata: 40’ circa – Adatto a tutta la famiglia

Mago per svago di L’Abile Teatro

Concepito come uno spettacolo muto, è tutt’altro che silenzioso. Mago per svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora, un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena, la classica magia come la conosciamo viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore.

Durata: 50’

El Aletreo di Humberto Kalambres

Kalambres esplora nei libri le infinite possibilità che scaturiscono dalla narrazione, mondi pieni di meraviglia e di gioco. L’immaginazione spicca il volo attraverso i testi e la musica, mentre assiste alla gioia di essere libera, portata via dal vento, senza la paura di essere ridicola e sorridente.

Durata: 40’ – Adatto a tutta la famiglia

Hop-Hop di Simone Romanò

E’ uno spettacolo basato sulle arti circensi, sul gioco del clown e sull’interazione con il pubblico. Il pubblico diventa interprete in uno spettacolo privo di parola, gestuale e visuale, in cui lo spettatore entra empaticamente in contatto con l’artista e con il suo mondo immaginario.

Durata: 40’ circa – Adatto a tutta la famiglia

Attacchi si swing! di Teatro Necessario

Musica e gag clownesche sono gli ingredienti principali di questo spettacolo capace di far ridere, ballare ma anche di approfondire la storia della musica. Sul palco il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django’s Fingers) e l’eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto, un duo swing jazzigano che assorbe gli elementi ritmico-armonici del jazz e del valzer francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa per una creazione musicale estemporanea dai toni autoironici. Una miriade di strumenti musicali, come sax tenore, fisarmonica, zampogna, tromba e flauti magici che danno respiro al ritmo serrato dei brani, in attesa di un finale a sorpresa con un’orchestra d’eccezione.

Durata: 50’ circa – Adatto a tutta la famiglia

Officina oceanografica sentimentale di Compagnia Samovar

La Compagnia Samovar è un intreccio artistico di clown musicale, teatro comico-poetico e marchingegni. Con Officina Oceanografica Sentimentale propone uno spettacolo intimo di spatole, rotelle e onde solo per 7 viaggiatori nella roulotteatro, 15 minuti di apnea per capire com’è profondo il mare perché il pensiero come l’oceano non lo puoi bloccare. Tutti noi, da Ulisse a Noè fino ad Aylan, siamo passati attraverso l’acqua per cercare la vita.

Durata: 15’ – Adatto a tutta la famiglia

18 – 28 maggio

Tutta la programmazione si svolgerà nello chapiteau, l’arena e la roulotteatro posizionati al rione Settempeda

giovedì 18 maggio

Ore 18/19.30/20/20.30 – “Compagnia Samovar” presenta OFFICINA OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE presso ROULOTTEATRO

Ore 21 – “Circo El Grito” presenta UOMO CALAMITA presso CHAPITEAU

venerdì 19 maggio

Ore 18/19.30/20/20.30 – “Compagnia Samovar” presenta OFFICINA OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE presso ROULOTTEATRO

Ore 18.30 – “Simone Romanò” presenta HOP HOP presso ARENA

Ore 21 – “Circo El Grito” presenta UOMO CALAMITA presso CHAPITEAU

sabato 20 maggio

Ore 18/19.30/20/20.30 – “Compagnia Samovar” presenta OFFICINA OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE presso ROULOTTEATRO

Ore 18.30 – “Simone Romanò” presenta HOP HOP presso ARENA

Ore 21 – “Circo El Grito” presenta UOMO CALAMITA presso CHAPITEAU

domenica 21 maggio

Ore 18/19.30/20/20.30 – “Compagnia Samovar” presenta OFFICINA OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE presso ROULOTTEATRO

Ore 18.30 – “Humberto Kalambres” presenta EL ALETREO presso ARENA

Ore 21 – “Circo El Grito” presenta UOMO CALAMITA presso CHAPITEAU

giovedì 25 maggio

Ore 18.30 – “Humberto Kalambres” presenta EL ALETREO presso ARENA

Ore 21 – “Andrea Farnetani” presenta LOVE IS IN THE AIR presso CHAPITEAU

venerdì 26 maggio

Ore 18.30 – “Humberto Kalambres” presenta EL ALETREO presso ARENA

Ore 21 – “Andrea Farnetani” presenta LOVE IS IN THE AIR presso CHAPITEAU

sabato 27 maggio

Ore 18.30 – “Teatro Necessario” presenta ATTACCHI DI SWING! presso ARENA

Ore 21 – “L’Abile Teatro” presenta MAGO PER SVAGO presso CHAPITEAU

domenica 28 maggio

Ore 18.30 – “Teatro Necessario” presenta ATTACCHI DI SWING! presso ARENA

Ore 21 – “L’Abile Teatro” presenta MAGO PER SVAGO presso CHAPITEAU

Biglietti

Chapiteau: intero 12 euro, ridotto 8 euro (abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni compiuti)

Arena: 5 euro

Roulotteatro: 5 euro

Prevendita in Pro loco, vendita presso lo chapiteau del circo un’ora prima del giorno dello spettacolo

Informazioni: tel. 0733 638414 (da martedì a domenica ore 9-12.30 e 16-19)