Dopo aver sistemato la panchina con mister Ruggeri, la Settempeda prosegue sulla strada delle conferme. I primi passi per costruire la nuova squadra che disputerà ancora il torneo di Prima Categoria sono riservati ai giocatori già presenti in rosa e i primi a venir ufficializzati sono Marco Caracci e Maicol Ulissi. Si iniziano a gettare le basi partendo da due dei ruoli più importanti, ovvero quello del portiere e del centravanti. Due giocatori esperti, che danno garanzie e che potranno ricoprire un ruolo fondamentale nello spogliatoio e in campo. Per Marco Caracci sarà la quarta stagione consecutiva in maglia biancorossa e la sua conferma è senza dubbio una scelta scontata ed azzeccata anche perché stiamo parlando di uno dei più forti estremi difensori del campionato che garantisce grande continuità di rendimento. Per Maicol Ulissi, invece, è più recente la militanza settempedana visto che l’attaccante era giunto nello scorso dicembre per gli ultimi sei mesi della stagione nei quali ha fornito comunque un contributo importante in campo, con diversi gol alcuni dei quali decisivi e con buone prestazioni, e fuori, dove è stato figura importante per i compagni specialmente per i tanti giovani che hanno respirato l’aria della prima squadra. La società punta sull’attaccante e ha dimostrato di credere in lui e confida di vedere Ulissi ancora più decisivo e sempre protagonista cosa che può avvenire viste le indiscusse qualità del giocatore. Manovre sul mercato dunque iniziate per la Settempeda e lavori in corso con molte trattative imbastite e che vengono portate avanti anche con celerità tanto che a breve potranno esserci novità sia per ulteriori conferme che per alcuni nuovi arrivi.

Roberto Pellegrino