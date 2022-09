Il Serralta ha conosciuto il calendario del campionato di Terza Categoria. Esordio in casa contro lo Sfozacosta venerdì 8 ottobre. Prima trasferta invece a Caldarola la settimana dopo sul campo del Nicolò Ceselli. Giorno di riposo (le squadre sono 15 un in più della stagione precedente) alla penultima giornata. I gialloblù chiuderanno il torneo in casa affrontando l’Abbadiense (19 maggio 2023) scesa dalla Seconda. La sosta è prevista dal 16 dicembre (contro la Lorese a San Severino) e durerà fino al 7 gennaio (primo impegno del nuovo anno a Montegranaro con la Veregrense). Per il Serralta non sono previsti due turni consecutivi né casalinghi né esterni, mentre saranno soltanto cinque le trasferte di venerdì con tutte le altre di sabato o di domenica.

Questo a grandi linee il sunto di quanto emerso dalla composizione del girone E in cui i gialloblù sono inseriti, ma per un’analisi più approfondita sentiamo il commento a caldo di mister Michele Palazzi: “Il girone è quello che ci aspettavamo e dunque nessuna sorpresa, anche se qualche novità l’abbiamo come l’Helvia Recina, la Stese, la Veregrense e il Monte San Martino, mentre non ritroveremo l’Union Picena. Tra le squadre più accreditate ritengo che siano da considerare il Camerino-Castelraimondo e molte delle altre che conosciamo dall’anno scorso e poi Helvia Recina e Stese sembrano poter fare bene avendo buoni organici. Guardo alla trasferta a Monte San Martino, una delle più lunghe, che capiterà in pieno inverno e questo potrebbe essere un problema in più. Rimane un torneo equilibrato, combattuto e dall’esitonon scontato dove cercheremo di dire la nostra cercando di fare il meglio possibile puntando a migliorarci rispetto all’anno scorso. Credo che molto dipenda da noi e da quale approccio e atteggiamento sapremo mettere in campo, ma crediamo di poter disputare un torneo importante avendo una rosa ben strutturata e competitiva”.

Roberto Pellegrino