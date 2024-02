Volley, torna al successo la Sios Novavetro nel campionato di serie B: Ravenna battuta 3-2

Nel campionato di serie B maschile di pallavolo la Sios Novavetro torna al successo grazie a un importante 3-2 casalingo contro la “Pietro Pezzi” Ravenna. E’ stata un’autentica battaglia agonistica quella andata in scena sabato scorso al palasport “Ciarapica” e i settempedani di coach Pasquali sono stati bravi a crederci fino in fondo. Eloquenti i parziali: 25-23, 22-25, 25-22, 19-25 e 15-10.

Tornare a far punti era fondamentale, dopo la sconfitta in casa della Lube maturata la settimana precedente alla ripresa del campionato in questo inizio di 2024.

La squadra resta in fondo al girone, ma la classifica è molto corta e c’è ancora il tempo per recuperare: Sabini Ancona 31 e The Begin Ancona 34 punti, Asd 4 Torri Ferrara 31, La Nef Ancona 29, Paoloni Macerata 23, Novavolley Loreto 21, Rubicone e Volley Potentino 16, San Marino e Pietro Pezzi Ravenna 14, Querzoli Forlì e Lube Cucine Civitanova 13, Sios Novavetro 12. Hanno una gara da recuperare La Nef Ancona e Loreto.

Nel prossimo turno la Sios Novavetro sarà impegnata sul campo della Querzoli Forlì, sabato 24 febbraio, alle ore 18.