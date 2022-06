Il “milanismo” settempedano si è ritrovato per festeggiare il recente 19° scudetto al Faro di Taccoli per una serata all’insegna della spensieratezza. Dopo le tante giornate vissute con il cuore in gola, intrise di calcoli e speranze per avere la meglio sui “cugini” interisti, i simpatizzanti rossoneri hanno potuto rilassarsi davanti ad una buona tavola, con tanto di torta commemorativa per l’occasione. I “pochi ma buoni”, con qualche assente giustificato per i postumi della pandemia, hanno intrecciato aneddoti e classici sfottò all’indirizzo degli avversari battuti al termine di una stagione da incorniciare, contro la maggior parte dei pronostici. Il fiero proposito, da parte del presidente del Milan Club San Severino, Silvano Gianfelici, e del resto della truppa milanista, è quello di ritrovarsi a cena di nuovo alla fine del prossimo campionato. Qualcuno iper ottimista ha addirittura rilanciato per un doppio appuntamento conviviale per la prossima stagione. C’è anche la Champions…

Lu.Mus.