Domenica 5 giugno, alle ore 21, al palasport “Ciarapica” la Sios Novavetro scende nuovamente in campo per giocare la finale di andata dei playoff per la promozione in serie B.

L’avversario è la Virtus Volley Fano, che nell’altra semifinale ha eliminato il Montecassiano.

Dopo il capolavoro costruito in questi mesi e consolidato con la vittoria della semifinale, ai danni del Real Bottega, manca adesso solo un pezzo da incastrare per completare il puzzle, il pezzo più bello, ma anche quello più difficile.

Per provare a completare quest’opera d’arte i ragazzi del coach Pasquali hanno bisogno dell’apporto del pubblico di casa. L’ingresso è gratuito ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.