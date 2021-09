Prima Categoria: la Settempeda debutterà a Casette Verdini, varato il calendario

Sembra un “copia incolla” per la Settempeda il calendario 2021-22 del girone C del nuovo campionato di Prima Categoria che aprirà i battenti sabato 25 settembre. La composizione delle 30 giornate del torneo (16 formazioni al via) ha riservato ai biancorossi un avvio praticamente identico a quello dell’ultima stagione giocata, ovvero quella 2019-20. Allora ci furono Camerino, Elpidiense Cascinare, Casette Verdini e Trodica nei primi quattro turni, ora sarà la volta di Casette Verdini, Camerino, Caldarola e Matelica. Insomma, alcune delle squadre, almeno sulla carta, più forti e accreditate per la lotta al vertice senza dimenticare il Pollenza, sfida che cadrà alla decima.

Per la Settempeda, dunque, un avvio impegnativo e difficile con scontri diretti che metteranno alla prova il gruppo di Ruggeri che avrà modo sin da subito di mostrare valore e potenzialità. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino biancorosso.

Debutto in campionato a Casette Verdini, poi la prima casalinga nel derby con il Camerino (pochi giorni dopo nuova sfida in Coppa). In seguito visita al Caldarola (immediato remake di Coppa) e Matelica al “Soverchia”. Dal quinto turno all’ultimo, il calendario appare più lineare ed omogeneo come livello di difficoltà. Tra gli impegni da evidenziare quello in casa con il Pollenza, le due trasferte consecutive con Urbisaglia e CSKA Corridonia (giornate 13 e 14). Chiusura di stagione contro il Pioraco (fine aprile in trasferta). Per le due novità assolute, San Biagio e Villa Musone, l’appuntamento è previsto rispettivamente alla sesta (stadio Comunale) e all’undicesima (in quel di Recanati). Per le restanti sfide la Settempeda nel girone di andata avrà fuori casa Elfa Tolentino, Appignanese e Folgore Castelraimondo; San Claudio e Elpidiense Cascinare in casa. Per i primi cinque turni si giocherà alle 15.30 fino al 30 ottobre per poi passare alle 14.30 fino al 22 gennaio 2022 quando si inizierà alle 15 fino al 26 marzo giorno in cui si partirà alle 16, orario che cambierà di nuovo per le ultime due gare del torneo (ore 16.30). Una sola squadra giocherà di domenica, il Montemilone Pollenza; tutte le altre di sabato con Elfa e Urbisaglia sempre alle ore 14.30 e Caldarola, CSKA e Elpidiense sempre alle ore 15.

