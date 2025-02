Centenario della Settempeda: celebrazioni al via il 1° marzo col Veglionissimo dello Sport

1925-2025: ricorre il centenario della Settempeda. Il calcio ha radici profonde anche a San Severino e una storia importante che ha visto protagoniste più generazioni di giocatori e sostenitori. L’anniversario, dunque, merita di essere celebrato per riscoprire figure, aneddoti e tradizioni locali. A cominciare dal Veglionissimo dello Sport che il 1° marzo – sabato di Carnevale – aprirà ufficialmente l’anno del Centenario. Una festa di eleganza, musica old style e divertimento che il Club biancorosso ha messo in calendario a Villa Berta come il primo di una serie di eventi ideati per l’anno in corso, fino al prossimo Natale. Accanto al presidente Marco Crescenzi e allo staff dirigenziale si è messo all’opera un vero e proprio Comitato del Centenario, cui spetta il compito di organizzare e promuovere le varie iniziative: lo presiede Federico Corvini, affiancato da Federico Cardorani, Filippo Sfrappini, Gilberto Cruciani e Laura Ciciliani. Collaborano i “Boys”, cioè la tifoseria organizzata biancorossa, e lo storico del calcio Gabriele Cipolletta. Inoltre l’Amministrazione comunale sarà di sostegno alla Società e al Comitato perché – come ha spiegato in conferenza stampa l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni (pure lui protagonista di questa storia avendo indossato la maglia della Settempeda per ben quindici stagioni) – “si tratta di un anniversario molto importante che dà lustro al calcio locale e rappresenta un’occasione unica per evidenziare i valori più sani dello sport”.

Per l’occasione è stato realizzato anche un logo celebrativo in cui si evidenziano gli anni 1925 – 2025 e il numero cento: i due zeri vicini sono stati uniti per raffigurare volutamente il simbolo dell’infinito, così da proiettare vero il futuro, verso nuove generazioni, i sogni, le speranze, la gloria di un gioco bellissimo come il calcio che affascina e contamina pure la città di San Severino da almeno un secolo. Al centro del logo la grande S rossa della Settempeda circondata da cerchi (anche gialli, il colore dell’oro, della celebrazione) che non appaiono statici, bensì in movimento, dinamici, come il Club che oggi rivive una splendida “giovinezza” nel campionato di Promozione e nei tanti tornei giovanili cui partecipa con onore.

Tra gli altri eventi che il Comitato sta pensando di organizzare nei prossimi mesi ci sono una partita amichevole con un Club blasonato di livello nazionale (in estate, durante il periodo della preparazione); un convegno sui temi dello sport e del sociale; una mostra fotografica sui 100 anni di storia della Società e, a seguire, la pubblicazione di un libro dedicato proprio a questo anniversario. Nasceranno anche degli appositi canali social per aprire un filo diretto con gli appassionati e permettere a tutti di seguire attivamente le celebrazioni e verranno coinvolti i “Boys” per dar vita a coreografie di particolare emozione durante le manifestazioni che si svolgeranno allo stadio.