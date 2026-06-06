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Paolo Patacchini
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Settempeda, mister Paolo Patacchini confermato secondo allenatore

in Sport 6 Giugno 2026 266 Visite

La Settempeda va avanti nelle riconferme e stavolta il settore interessato è quello dello staff tecnico che viene così completato. Dopo la firma di mister Pierantoni, arriva quella di Paolo Patacchini.

Resta sulla panchina biancorossa dunque anche il vice allenatore, prezioso collaboratore tecnico-tattico del mister.

Patacchini, da ottimo ex calciatore, ha saputo portare la sua esperienza e le sue conoscenze non solo in campo durante allenamenti e partite, ma anche nello spogliatoio nel rapporto con i ragazzi.

Insomma, un elemento fondamentale per la squadra che mister e dirigenza hanno voluto tenere con forza per la soddisfazione di tutte le parti.

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