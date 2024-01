Serralta esce indenne dal campo della Robur: venerdì arriva la capolista Stese

Il Serralta muove la classifica con il terzo pareggio consecutivo (il secondo di fila in trasferta) anche se si ritrova al termine della tredicesima giornata al terzo posto quando restano da giocare due turni per la fine dell’andata ed ora prossimo avversario sarà la capolista solitaria Stese che arriverà venerdì prossimo al “Leonori” con un ampio margine di vantaggio sui settempedani (nove lunghezze). Trasferta maceratese temuta alla vigilia sia per le dimensioni del terreno di gioco (ridotte) sia per lo spirito battagliero dei locali. Cose che sono state confermate in una partita tesa, spigolosa, molto combattuta che ha mostrato le cose migliori e negli episodi più importanti nel secondo tempo, comprese le due reti che hanno decretato l’1-1 finale con il Serralta bravo a rispondere immediatamente al vantaggio della Robur andando a sancire il pari con una “perla” del subentrato Pelagalli. Malgrado le molte assenze, i gialloblù hanno confermato la propria solidità di squadra e un valore ormai assodato disputando un match all’altezza che li mantiene al vertice in piena zona play off. Ora, come detto, ci sarà il test più atteso e probante, quello contro la favorita numero uno per vincere il campionato, ovvero la Stese.

La cronaca

Serralta in campo a Macerata per affrontare la Robur, compagine ostica soprattutto sul proprio terreno. Primi minuti di gioco equilibrati e che fanno intendere il tipo di gara che si dovrà giocare, cioè con tanto agonismo e massima attenzione. I primi a farsi vedere sono i locali (15’) che chiamano al doppio intervento in tuffo Palazzetti che è reattivo e pronto a rintuzzare le conclusioni ravvicinate. Al 25’ ancora Robur: punizione dal limite con palla di poco alta. Al 27’ ecco il Serralta affacciarsi dalle parti dell’area avversaria con Bambozzi che, sfruttando un ponte aereo di Sfrappini, si presenta davanti a Trillini che è reattivo in uscita bassa nell’intercettare il tentativo di lob del fantasista gialloblù. Poco dopo lo stesso Bambozzi ricambia il favore a Sfrappini con un passaggio sotto porta che il centravanti non riesce a sfruttare al meglio perché anticipato. L’inizio della ripresa vede entrare in azione Cappellacci che prova il destro in corsa che termina però alto. Anche Sfrappini prova a centrare lo specchio con una bella girata di testa che manca di precisione. Pericolosa la Robur al minuto dieci con una traversa colpita sugli sviluppi di un corner. Proteste gialloblù al 22’ quando Cappellacci finisce giù in piena area toccato da un difensore. L’arbitro(non impeccabile la sua direzione) fa segno di continuare anche se rimangono molti dubbi per un possibile penalty. Poco dopo la mezzora scambio fra Pelagalli (neo entrato) e Rocci con quest’ultimo che tenta il tiro che non ha fortuna. I locali premono nel finale e sfiorano il vantaggio (girata alta) che tuttavia arriva al 39’. Diagonale che entra nell’angolino da parte di Donati. Match ora in salita per il Serralta che però è abile a mantenere calma e lucidità reagendo subito tanto da impattare dopo soli due minuti. Pelagalli estrae dal cilindro una soluzione perfetta, dribbling e parabola imprendibile, che regala ai suoi un meritato pareggio.

Il tabellino

ROBUR – SERRALTA 1-1

MARCATORI: st 39’ Donati, 42’ Pelagalli

ROBUR MACERATA: Trillini, Tartari, Serrani, Cesca, Pizzichini, Pieroni, Piccirillo, Garbuglia, Ngugi, Sabbatini, Clementoni. A disp. Cherubini, Consoli, Donati, Spernanzoni, Formentini, Gigli, Donati, Valeri, Staffolani. All. Staffolani

SERRALTA: Palazzetti, Crescenzi, Rapaccioni, Raponi, Scarpacci, Cruciani, Cappellacci(35’st Valenti), Rocci, Sfrappini, Bambozzi, Moretti (21’st Pelagalli). A disp. Spadoni, Baruni, Magarelli, Magnapane, Cambriani, Elisei. All. Masciani

Roberto Pellegrino