Apiro, dal 9 al 15 agosto torna il Festival internazionale del folclore “Terranostra”

Dal 9 al 15 agosto Apiro tornerà ad essere il cuore pulsante del folclore internazionale con la 53^ edizione del Festival “Terranostra”, uno dei più antichi e prestigiosi appuntamenti d’Italia, organizzato dal Comune e dall’Associazione “Urbanitas”. Da oltre mezzo secolo, infatti, “Terranostra” rappresenta molto più di un festival: è un luogo di incontro tra culture, uno spazio in cui tradizioni, musica, danza e identità si trasformano in un linguaggio universale capace di unire popoli provenienti da ogni parte del mondo. Ogni estate Apiro diventa così un palcoscenico internazionale dove la diversità culturale si traduce in dialogo, amicizia e condivisione.

L’edizione 2026 vede protagonisti gruppi provenienti da Argentina, Colombia, Francia, Isola di Pasqua, Serbia e Ucraina, affiancati – come da tradizione – dal Gruppo dell’Urbanitas di Apiro, custode delle radici popolari marchigiane e anima storica della manifestazione. Ogni Paese porterà sul palco il meglio della propria tradizione artistica, offrendo al pubblico un autentico viaggio attraverso musiche, costumi e danze che raccontano la storia e l’identità delle rispettive comunità.

L’Argentina sarà rappresentata dal Ballet Argentino Caldén Gaucho, ensemble che propone uno spettacolo coinvolgente tra malambo, tango e le grandi tradizioni dei gauchos delle pampas. Dalla Colombia arriverà la Compañía Artística Danzar, interprete delle danze del Pacifico e dei Caraibi, capace di fondere ritmi afro-colombiani, musica dal vivo e costumi ricchi di colore. La Francia porterà ad Apiro il Ballet de Savoie, giovane formazione che reinterpreta con eleganza le antiche danze delle Alpi francesi. Dall’Isola di Pasqua giungerà l’Agrupación Cultural Mana Ma’ohi, che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nella spiritualità e nelle tradizioni della cultura polinesiana. La Serbia sarà rappresentata dal Folk Dance Ensemble PKB Korporacije, storico gruppo che propone le più significative danze tradizionali serbe, mentre dall’Ucraina arriverà il Folk Dance Ensemble Volynjanka, ambasciatore della cultura della Volinia con le sue spettacolari coreografie ricche di energia e colori. A rappresentare l’Italia sarà infine il Gruppo Urbanitas, fondato nel 1933 e riconosciuto tra le realtà più autorevoli del panorama nazionale, che continua a custodire e valorizzare le tradizioni popolari marchigiane insieme al suo Minigruppo.

Il programma prenderà il via domenica 9 agosto, alle ore 21.30, nell’ex pista di pattinaggio con la tradizionale cerimonia di apertura, in cui tutti i gruppi saliranno sul palco per offrire un primo assaggio delle proprie tradizioni attraverso danze, musiche e costumi.

Lunedì 10 agosto, ore 21.30, apriranno la kermesse l’Isola di Pasqua e l’Ucraina.

Martedì 11 agosto (stesso orario) sul palco ci saranno Colombia e Francia.

Mercoledì 12 agosto (ore 21.30) saliranno sul palco Argentina e Serbia.

Giovedì 13 agosto, dalle ore 19, tra piazza Baldini e l’ex pista di pattinaggio, si terrà la consueta Festa paesana: uno dei momenti più attesi della manifestazione. Le vie del centro storico si riempiranno di musica, danze e colori, mentre il pubblico potrà conoscere le culture dei Paesi ospiti anche attraverso degustazioni di specialità tipiche. Chiuderà la serata il concerto degli Zio Pecos.

Il momento clou del Festival sarà venerdì 14 agosto con il tradizionale Galà del Folklore. Dalle ore 21.30 tutti i gruppi si esibiranno assieme all’Urbanitas: sarà l’occasione per vedere le performance più rappresentative dei diversi repertori in un emozionante viaggio attorno al mondo.

La rassegna si concluderà sabato 15 agosto con una giornata dedicata alla festa e alla condivisione. Alle ore 17 sarà celebrata la messa con i canti dei gruppi ospiti, seguita dalla sfilata per le vie del paese. Alle ore 18.30 sarà protagonista il Minigruppo Urbanitas, testimonianza dell’impegno dell’associazione nella trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni. Alle ore 21.30 andrà infine in scena “Salutando Terranostra”, la cerimonia conclusiva durante la quale i gruppi e le autorità si scambieranno simbolicamente i doni, salutando il pubblico e rinnovando il messaggio di amicizia e fratellanza che da oltre cinquant’anni rappresenta il cuore del Festival.

A fare da preludio alla manifestazione, venerdì 8 agosto (ore 22), sarà la Festa di benvenuto agli artisti ospiti della 53^ edizione. Animerà la serata un coinvolgente Family Show Dance.