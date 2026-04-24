Il Cosmari seleziona due autisti per la raccolta “porta a porta”

Il Cosmari ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria per l’assunzione a tempo determinato (12 mesi) di 2 autisti di automezzi superiori a 35 q, addetti alla raccolta dei rifiuti (qualifica di autista, livello C2, del vigente Ccnl dei Servizi ambientali utilitalia).
Si ricorda che la graduatoria resterà valida per due anni dalla sua approvazione con la possibilità di operare dalla stessa altre assunzioni, nonché, ove necessario e ritenuto opportuno anche assunzioni a tempo indeterminato. Quindi si auspica la partecipazione di quante più persone possibile.
La mansione oltre alla guida di mezzi consiste in salita/discesa dal mezzo, prelievo sacchi, svuotamento cassonetti, pulizia minima post-servizio, buona tenuta del mezzo.
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 55 anni (anno di nascita maggiore o uguale al 1971);
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
godere dei diritti politici e civili;
non avere riportato condanne penali né di essere sottoposto a provvedimenti di prevenzione o ad altre misure cautelari per delitti contro la P.A. e/o per altri delitti che comportano l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
essere di sana costituzione fisica ed in possesso dei requisiti psico-fisici previsti per la mansione da svolgere;
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
essere in possesso della patente di guida cat. C o superiore e del Certificato di Qualificazione Conducente (CQC);
essere in possesso di patente di guida e CQC, entrambi con attribuiti punti in numero non inferiore a 18 e non sottoposti ad alcun provvedimento di sospensione e/o revoca.
Coloro che sono interessati all’ammissione alla selezione per la figura professionale oggetto di ricerca dovranno presentare la propria domanda di candidatura, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 13 maggio 2026, esclusivamente via Internet, compilando l’apposito modulo elettronico (Form) disponibile sul sito www.cosmariambiente.it nella sezione Lavora con Noi – Invia una domanda – Cosmari Ambiente
Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di amministrazione la quale procederà anche a tutte le operazioni di concorso successive. L’elenco degli ammessi e le date di svolgimento delle prove verranno comunicate solo ed esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.cosmarimc.it.
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi a Cosmari srl tel. 0733 203504.