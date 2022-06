Domenica 5 giugno torna la Fiera del patrono con bancarelle e stand aperti fino a sera in alcune vie e piazze della città.

Il comando della Polizia locale ha emesso un’Ordinanza con la quale viene istituito, dalle ore 6 e fino al termine della manifestazione, il divieto di transito e sosta, con rimozione dei veicoli, in viale Eustachio (dall’intersezione con viale Bigioli all’intersezione con via San Sebastiano/Gorgonero), il divieto di transito, ma con ammessa la sosta, in via Campo Fiera, traversa Procacci, traversa Marozzi, traversa Puccitelli e via Tardoli, insieme al divieto di transito e sosta in via San Sebastiano e nel parcheggio della stazione, nel piazzale don Minzoni, in viale Matteotti e in viale Mazzini (dall’intersezione con piazzale Don Minzoni a via Alessandro Volta).

Inoltre vengono istituiti il divieto di sosta, sempre con rimozione, e il doppio senso di circolazione in via Alessandro Volta (lato di collegamento con il piazzale della stazione).

Divieti di transito e sosta, con rimozione, interesseranno via Dante Alighieri (dall’intersezione con via Matteotti all’intersezione con via Alessandro Manzoni, eccetto veicoli autorizzati dei commercianti presenti alla mostra mercato). Sarà poi obbligatorio svoltare a destra in via XX Settembre, all’altezza dell’intersezione con via Alessandro Manzoni.

Divieto di transito anche in viale Mazzini, dall’intersezione con la rotatoria del “Don Orione” e fino all’intersezione con via Alessandro Volta. Vi sarà direzione obbligatoria verso lo stadio (SP 502) oppure si potrà procedere con inversione sulla rotatoria per via San Michele, eccetto i residenti del rione Mazzini, carico/scarico, veicoli forze di polizia e di emergenza, operatori della fiera.

In via eccezionale viene revocato, per la durata della manifestazione, il divieto di transito e sosta in Piazza del Popolo, dal civico numero 19 al civico numero 45. Si potrà circolare e sostare su tutta la piazza.

Questi, infine, i parcheggi consigliati.

Per chi proviene da Tolentino, Serrapetrona e via San Michele si consigliano i piazzali antistanti lo stadio comunale e il palazzetto dello sport oltre allo slargo sterrato in via Bramante.

I parcheggi consigliati per chi proviene da Castelraimondo sono invece quelli di via D’Alessandro e del piazzale Luzio.